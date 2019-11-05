Lucara несет убытки за третий квартал в связи с более низкой средней ценой за карат

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За девять месяцев, закончившихся 30 сентября, Lucara Diamond зафиксировала чистый убыток в размере $4,0 млн, в результате чего за квартал убыток составил $0,01 на акцию.Для сравнения: за 3 квартал 2018 года компания получила чистую прибыль в $5,1 млн, а прибыль на акцию составила $0,01.Рост операционных расходов, а также износ и амортизация (неденежные расходы) оказали наиболее значительное влияние на результаты текущего квартала.Выручка в третьем квартале составила $45,3 млн или $390 за карат, которые компания получила от продажи 116 200 каратов камней по сравнению с показателями прошлого года, когда Lucara реализовала 101 600 каратов алмазов за $45,7 млн, а средняя цена за карат составила $450.В компании сообщили, что производство большего количества мелких и дешевых алмазов привело к росту продаж алмазов в натуральном выражении на 14%.«Несмотря на то, что товары меньшего размера все еще прибыльны, они влияют на среднюю цену реализации алмазов», - сказали в Lucara.Выручка компании за девять месяцев, закончившихся 30 сентября, составила $136,5 млн по итогам трех тендеров и продаж платформы Clara по сравнению с $135,6 млн годом ранее, когда были проведены три алмазных тендера и еще один тендер на «исключительные» алмазы.Ожидается, что общий доход в 2019 году будет соответствовать нижней отметке плана реализации, который составляет от $170 млн до $180 млн.Предыдущий план продаж составлял от $170 млн до $200 млн.Ожидается, что за год компания произведет и продаст а общей сложности от 400 000 до 425 000 каратов алмазов.