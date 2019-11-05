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07 октября 2019

АГД ДАЙМОНДС присвоила имена алмазам, добытым в начале октября

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В 2018 году руководством АО «АГД ДАЙМОНДС» было принято решение о присвоении имен уникальным алмазам месторождения им. В. Гриба с целью увековечивания факта их добычи и в память о выдающихся событиях и людях России. В октябре имена получили сразу три эксклюзивных кристалла.
Алмазу весом 53,65 карата присвоено имя «Виктор Котельников» в честь ветерана общества В.А. Котельникова, внесшего значительный вклад в дело открытия Архангельской алмазоносной провинции.
Алмаз весом 54,24 карата получил имя «Иван Добейко» в честь ветерана общества, первооткрывателя месторождения им. М. Ломоносова И. П. Добейко.
Алмазу весом 104,12 карата присвоено имя «Юрий Россихин» в честь Ю.А. Россихина, успешно возглавлявшего общество на переломном этапе 90-х гг. и заложившего прочный фундамент для дальнейшего развития компании.   
Напомним, что ранее статус именных получили уникальные кристаллы, добытые АГД ДАЙМОНДС на месторождении им. В. Гриба:
- 181,68 карата, «Архангел Михаил» (февраль 2017);
- 57,03 карата, «Николай Кольцов» (июнь 2018); 
- 56,35 карата, «Виталий Фортыгин» (ноябрь 2018);
- 66,95 карата, «Анатолий Станковский» (февраль 2019); 
- 54,21 карата, «300 лет Берг-Коллегии» (апрель 2019);
- 127,34 карата, «Елисей Веричев» (май 2019);
- 222,09 карата (крупнейший на территории Европы), «Владимир Гриб» (май 2019);
- 212,53 карата, «Лев Ровнин» (июль 2019).

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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