Эксклюзив

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Petra запускает еще одну инициативу по старательской добыче в Южной Африке

Сегодня
Новости

petra_diamonds_logo.pngPetra Diamonds запустила инициативу старательской мелкомасштабной добычи в городе Коффифонтейн, Южная Африка.
Это вторая инициатива, связанная со старательской добычей, выдвинутая компанией в дополнение к ее усилиям и участию в создании сектора мелкомасштабной добычи в Кимберли, который также расположен в Южной Африке.
Это привело к знаменательному соглашению, подписанному в 2017 году между совместным предприятием Kimberley Ekapa Mining, в котором Petra в то время имела контрольный пакет акций, и другими участниками индустрии.
В нем говорится, что был официально создан основной горнодобывающий кооператив Koffiefontein Community Mining (KCM) и зарегистрирован в качестве основного бенефициара проекта по мелкомасштабной добыче.
«Мы рассматриваем эту инициативу как еще одну веху в истории Petra, и мы приветствуем старателей KCM в качестве партнеров в нашей отрасли, которые дополняют нашу собственную деятельность и извлекают оптимальную выгоду из запасов алмазов на проекте Коффиефонтейн (Koffiefontein)», - сказал исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy).
Petra заявила, что считает, что старатели могут сосуществовать с формализованными крупномасштабными предприятиями, поскольку старатели часто могут выгодно добывать алмазы из ресурсов, которые были бы убыточными или, в лучшем случае, незначительными, для более крупного оператора из-за капитальных или других расходов.
В компании сообщили, что в рамках инициативы было принято решение сделать доступными для старателей некоторые полезные ископаемые в хвостах, в частности, ресурс, обычно называемый свалкой Эском.
Предполагается, что на этом ресурсе будет проводиться надлежащим образом регулируемая мелкомасштабная добыча, которая будет соответствовать Схеме сертификации Кимберлийского процесса, а также другим стандартам, установленным для таких операций, в частности нормам Организации Объединенных Наций.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished