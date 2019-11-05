Petra запускает еще одну инициативу по старательской добыче в Южной Африке

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Petra Diamonds запустила инициативу старательской мелкомасштабной добычи в городе Коффифонтейн, Южная Африка.Это вторая инициатива, связанная со старательской добычей, выдвинутая компанией в дополнение к ее усилиям и участию в создании сектора мелкомасштабной добычи в Кимберли, который также расположен в Южной Африке.Это привело к знаменательному соглашению, подписанному в 2017 году между совместным предприятием Kimberley Ekapa Mining, в котором Petra в то время имела контрольный пакет акций, и другими участниками индустрии.В нем говорится, что был официально создан основной горнодобывающий кооператив Koffiefontein Community Mining (KCM) и зарегистрирован в качестве основного бенефициара проекта по мелкомасштабной добыче.«Мы рассматриваем эту инициативу как еще одну веху в истории Petra, и мы приветствуем старателей KCM в качестве партнеров в нашей отрасли, которые дополняют нашу собственную деятельность и извлекают оптимальную выгоду из запасов алмазов на проекте Коффиефонтейн (Koffiefontein)», - сказал исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy).Petra заявила, что считает, что старатели могут сосуществовать с формализованными крупномасштабными предприятиями, поскольку старатели часто могут выгодно добывать алмазы из ресурсов, которые были бы убыточными или, в лучшем случае, незначительными, для более крупного оператора из-за капитальных или других расходов.В компании сообщили, что в рамках инициативы было принято решение сделать доступными для старателей некоторые полезные ископаемые в хвостах, в частности, ресурс, обычно называемый свалкой Эском.Предполагается, что на этом ресурсе будет проводиться надлежащим образом регулируемая мелкомасштабная добыча, которая будет соответствовать Схеме сертификации Кимберлийского процесса, а также другим стандартам, установленным для таких операций, в частности нормам Организации Объединенных Наций.