Mountain Province объявила результаты за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года

Mountain Province Diamonds Inc. объявила производственные и финансовые результаты на алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué) за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года.По данным компании, за отчетный период добыто 32,1 млн тонн, что на 7% больше, чем за девять месяцев 2018 года, когда добыча составила 30,1 млн тонн. Предприятие обработало 2 644 000 тонн руды, что на 8% превышает показатель аналогичного периода 2018 года - 2 443 000, и произвело 4 843 000каратов со средним содержанием 1,83 карата на тонну (по состоянию на 30 сентября 2018 года: 5 391 000 каратов и 2,21 карата на тонну соответственно).Общая выручка от продаж составила 211 млн канадских долларов (US$ 159 млн) против 240 млн канадских долларов в 2018 году (US$186 млн) при средней реализованной стоимости 84 канадских доллара за карат (US$63). В 2018 году данный показатель составлял 99 канадских долларов и US$77 соответственно.Чистый убыток предприятия достиг 13,0 млн канадских долларов или 0,06 доллара убытка на акцию. В 2018 году, напротив, была зафиксирована чистая прибыль в размере 11,2 млн канадских долларов или 0,06 доллара прибыли на акцию.