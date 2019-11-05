De Beers начинает активную программу геологоразведки в Южной Африке

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Алмазный гигант De Beers начал активную программу по разведке алмазов в Южной Африке, сообщил Rough&Polished руководитель группы стратегических коммуникаций компании Дэвид Джонсон (David Johnson).Он сказал, что в этом последнем квартале года должны быть пробурены скважины на участках, которые были выявлены в соответствии с критериями экономической целесообразности.В настоящее время De Beers владеет 34 лицензиями на разведку в четырех провинциях Южной Африки.18 из них находятся в Северо-Капской провинции, 10 - в Северо-Западной провинции, две - в провинции Фри-Стейт и четыре - в Лимпопо.По словам Джонсона, компания имеет еще 20 лицензий на разведку алмазов.Он добавил, что компания также подала еще 21 заявку на разведку алмазов. Они находятся на стадии рассмотрения.Двенадцать из них находятся в Северо-Капской провинции, восемь - в Северо-Западной провинции и одна - в Лимпопо.В феврале прошлого года De Beers Consolidated Mines (DBCM) указала, что в этом году она потратит 30 млн рандов на разведку новых месторождений в Южной Африке.Добыча DBCM снизилась на 55%, до 1,0 млн каратов, в первой половине 2019 года по сравнению с 2,1 млн каратов годом ранее из-за снижения объемов добычи руды на руднике Венеция (Venetia) по мере приближения к переходу к подземной эксплуатации рудника.Производство на шахте Вурспоед (Voorspoed) было остановлено в 4 квартале 2018 года. Рудник был законсервирован в рамках подготовки к его закрытию.