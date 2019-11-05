De Beers начинает активную программу геологоразведки в Южной Африке

Алмазный гигант De Beers начал активную программу по разведке алмазов в Южной Африке, сообщил Rough&Polished руководитель группы стратегических коммуникаций компании Дэвид Джонсон (David Johnson).
Он сказал, что в этом последнем квартале года должны быть пробурены скважины на участках, которые были выявлены в соответствии с критериями экономической целесообразности.
В настоящее время De Beers владеет 34 лицензиями на разведку в четырех провинциях Южной Африки.
18 из них находятся в Северо-Капской провинции, 10 - в Северо-Западной провинции, две - в провинции Фри-Стейт и четыре - в Лимпопо.
По словам Джонсона, компания имеет еще 20 лицензий на разведку алмазов.
Он добавил, что компания также подала еще 21 заявку на разведку алмазов. Они находятся на стадии рассмотрения.
Двенадцать из них находятся в Северо-Капской провинции, восемь - в Северо-Западной провинции и одна - в Лимпопо.
В феврале прошлого года De Beers Consolidated Mines (DBCM) указала, что в этом году она потратит 30 млн рандов на разведку новых месторождений в Южной Африке.
Добыча DBCM снизилась на 55%, до 1,0 млн каратов, в первой половине 2019 года по сравнению с 2,1 млн каратов годом ранее из-за снижения объемов добычи руды на руднике Венеция (Venetia) по мере приближения к переходу к подземной эксплуатации рудника.
Производство на шахте Вурспоед (Voorspoed) было остановлено в 4 квартале 2018 года. Рудник был законсервирован в рамках подготовки к его закрытию.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished