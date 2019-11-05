Gem Diamonds снижает план продаж алмазов

Gem Diamonds, которая владеет рудником Летсенг (Letšeng) в Лесото, снизила свои прогнозы по продаже алмазов в связи с меньшей добычей руды на спутниковых трубках. Такие трубки отличаются высоким содержанием алмазов в руде.В настоящее время ожидается, что в 2019 году будет продано от 111 тыс. до 113 тыс. каратов алмазов по сравнению с предыдущим прогнозом, который составлял от 115 тыс. до 119 тыс. каратов.Gem Diamonds заявила, что план добычи остался без изменений - в пределах от 114 тыс. до 118 тыс. каратов камней.В компании сообщили, что продажа алмазов в течение третьего квартала, закончившегося 30 сентября, составила 25 631 карат, что на 10% меньше по сравнению с 28 379 каратами, реализованными во втором квартале.Цены на алмазы снизились на 6%, до $1 417 за карат, с прежней отметки в $1 501.«Цены на мелкие и технические алмазы остаются под давлением, а уровень запасов на складе остается высоким, - говорится в сообщении. - Более крупные высококачественные алмазы также оказались под ценовым давлением в 2019 году, что привело к снижению цен на камни в течение этого периода».Производство на руднике Летсенг выросло на 1%, до 27 539 каратов алмазов в третьем квартале с 27 210 каратов алмазов, во втором квартале текущего года.Gem Diamonds также заявила, что правительство Лесото продлило ей лицензию на разработку рудника Летсенг, который принадлежит компании на 70%, еще на 10 лет.