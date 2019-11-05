Цены на голубые и розовые бриллианты в 3 квартале 2019 года оставались стабильными - FCRF

Фото: FCRF

Фонд исследования бриллиантов фантазийных цветов (Fancy Color Research Foundation, FCRF) сообщил, что цены на цветные бриллианты в 3 квартале 2019 года в основном оставались стабильными. Индекс цен на бриллианты фантазийных цветов (Fancy Color Diamond Index) за третий квартал 2019 года показал снижение на 0,5% всех категориях цветных камней, что было вызвано снижением цен на желтые бриллианты на 1,5%. Цены на голубые и розовые бриллианты оставались стабильными.Как и за последние 12 месяцев в третьем квартале категория камней яркого фантазийного цвета выросла на 0,1%, категория камней насыщенного оттенка показала спад на 0,5%, а категория фантазийных камней - снижение на 1,0%. По сравнению с соответствующим кварталом 2018 года в 3 квартале текущего года цена на камни ярко-голубого цвета весом 2 карата увеличилась на 6,9%, на ярко-желтые камни массой 8 каратов цена снизилась на 9,5%, а категория бриллиантов ярко-розового цвета весом 5 каратов увеличилась в цене на 5%. Цены на розовые камни в этом квартале оставались стабильными с колебаниями в некоторых категориях, что привело к незначительному снижению на 0,1%, в основном из-за снижения на 3% в категории фантазийных розовых камней весом 5 каратов. Тем не менее цены по всей категории ярко-розовых камней выросли на 0,4%, а цены на ярко-розовые бриллианты массой 1 и 3 карата увеличились на 1,6% и 1,7% соответственно. Цены на голубые бриллианты в третьем квартале оставались почти без изменений, показав незначительный рост на 0,1%. Самый большой рост цен в 3 квартале показала категория ярко-голубых бриллиантов массой 1,5 карата (2,1%). За последние 12 месяцев цена в этой категории выросла на 10,6%. Стоит отметить, что самое резкое падение за этот квартал (-2,2%) было зарегистрировано в категории голубых камней насыщенного оттенка массой 1,5 карата. Согласно отчету, цены на желтые бриллианты в текущем квартале снизились на 1,5%. Наиболее отчетливое снижение цены на 3,5% произошло в категории ярко-желтых камней весом 3 карата. Единственной категорией, цена которой не показала амортизацию, стала категория камней насыщенного желтого оттенка весом 2 карата. Член Консультативного совета FCRF Эфраим Сион (Ephraim Zion) сказал: «Беспорядки в Гонконге оказали негативное влияние на весь рынок предметов роскоши, включая бриллианты и ювелирные изделия. Я не удивлен, что цены на цветные камни были более устойчивыми, чем цены на бесцветные камни».