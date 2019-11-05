«Недостаток прозрачности - одна из слабостей Ботсваны»

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Недостаток прозрачности в местной алмазной промышленности - одна из слабостей Ботсваны, считает управляющий директор E-Consult в Ботсване Кит Джефферис (Keith Jefferis).

Он сказал, что, хотя в отрасли и существуют проблемы, это не означает, что прозрачность в стране «равна нулю».

«Правительство Ботсваны заключает соглашения с De Beers, и тогда эти соглашения становятся секретными, они перестают быть публичными документами, - заявил он на алмазной конференции в Габороне во вторник. - Но все более распространенной мировой тенденцией является доступность контрактов для общественности, четкое определение потоков доходов и платежей, и я думаю, что именно в этом направлении должна двигаться Ботсвана».

Он сказал, что гражданам часто говорят, что алмазная компания Okavango Diamond Company (ODC) принадлежит государству, и каждый житель Ботсваны является ее акционером.

«Однако, когда я, как акционер, попросил у них копию их финансовой отчетности, они мне отказали, - сказал он. - Это касается не только ODC, но и Debswana. Debswana не публикует свои финансовые отчеты, что неприемлемо для компаний такого размера. Я думаю, что Ботсване не хватает прозрачности в ведении бизнеса».

Debswana - это совместное предприятие, которое поровну принадлежит De Beers и правительству Ботсваны, в то время как ODC полностью принадлежит Габороне.

Джефферис сказал, что алмазная промышленность исторически была очень скрытной.

«Отрасль не так скрытна, как когда-то, но… все еще существуют помехи на пути к достижению желаемой прозрачности», - отметил он.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished