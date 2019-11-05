Эксклюзив

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

05 ноября 2019

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Lucara продолжит расширять подземный рудник Карове

Сегодня
Новости

lucara_news.pngLucara Diamond завершила исследование по вопросу о целесообразности расширения подземного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, который полностью принадлежит компании. Это, как ожидается, удвоит срок службы рудника и обеспечит значительный доход и денежный поток до 2040 года.
Предварительные капитальные затраты на  строительство подземного проекта были оценены в $514 млн.
Генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas) заявила, что значительная часть затрат на расширение шахты может быть профинансирована за счет денежных потоков, и ожидается, что инвестиции окупятся менее чем через три года, так как это позволит Lucara добывать руду с большим содержанием в ней алмазов, что может принести более $5,25 млрд валового дохода.
«Месторождения алмазов редки и встречаются все реже, - сказала она. - В этом контексте мы расширяем рудник, который принадлежит к своему классу, и за семь лет производства было добыто 15 алмазов весом более 300 каратов, в том числе 2 камня массой более 1 000 каратов».
На Карове было произведено 2,5 млн каратов с 2012 года. Компания получила 1,5 миллиарда долларов дохода от добычи алмазов на руднике.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished