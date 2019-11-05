Lucara продолжит расширять подземный рудник Карове

Lucara Diamond завершила исследование по вопросу о целесообразности расширения подземного рудника Карове (Karowe) в Ботсване, который полностью принадлежит компании. Это, как ожидается, удвоит срок службы рудника и обеспечит значительный доход и денежный поток до 2040 года.Предварительные капитальные затраты на строительство подземного проекта были оценены в $514 млн.Генеральный директор Lucara Эйра Томас (Eira Thomas) заявила, что значительная часть затрат на расширение шахты может быть профинансирована за счет денежных потоков, и ожидается, что инвестиции окупятся менее чем через три года, так как это позволит Lucara добывать руду с большим содержанием в ней алмазов, что может принести более $5,25 млрд валового дохода.«Месторождения алмазов редки и встречаются все реже, - сказала она. - В этом контексте мы расширяем рудник, который принадлежит к своему классу, и за семь лет производства было добыто 15 алмазов весом более 300 каратов, в том числе 2 камня массой более 1 000 каратов».На Карове было произведено 2,5 млн каратов с 2012 года. Компания получила 1,5 миллиарда долларов дохода от добычи алмазов на руднике.