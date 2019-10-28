Эксклюзив

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

Вчера

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

КП находится на последнем этапе трехлетнего реформирования - WDC

Сегодня
Новости

kp_logo.pngПо данным Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), Кимберлийский процесс (КП) находится на последней стадии трехлетнего процесса внедрения реформ и проведения анализа своей деятельности, которые проводятся каждые пять лет.
Президент Совета Стефан Фишлер (Stephane Fischler) заявил во вторник на алмазной конференции в Габороне, что КП, созданный в 2003 году для пресечения продажи алмазов из зон конфликтов, развивался в соответсвии с ожиданиями потребителей и новыми технологиями.
«Кимберлийский процесс проверяет, актуальны ли его стандарты на сегодняшний день, - сказал он. - Мы предложили вместе с гражданским обществом - и мы больше не одиноки в этом - расширить сферу действия КП, чтобы оправдать ожидания не только потребителей, но также и тех алмазодобытчиков из числа старателей, на которых приходится 5% добываемого алмазного сырья. Они действительно находятся в центре внимания КП».
Он добавил, что 95% алмазов для продажи добываются такими компаниями, как De Beers, АЛРОСА и Dominion, а оставшиеся 5% представляют 10 миллионов человек в Африке, которые выживают благодаря старательской добыче алмазов.
«Таким образом, ради них и потребителей мы должны улучшить и модернизировать КП», - сказал Фишлер.
В своем сообщении он также заявил, что организация выдвинула вместе с гражданским обществом предложения об увеличении сферы охвата КП, в частности о новом определении алмазов из зон конфликтов.
«Как наблюдатели мы не могли вынести этот вопрос на обсуждение, однако Канада, которая согласилась с нашим предложением, представила единое предложение КП по расширению определения алмазов из зон конфликтов и расширению сферы охвата КП», - сказал он.
Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса лоббирует новое определение алмазов из зон конфликтов, которое будет включать ссылки на силы общественной безопасности или частные (в том числе криминальные или наемные) вооруженные группы, а также на системное и широко распространенное насилие, принудительный труд, наихудшие формы детского труда и нарушения международного гуманитарного права.
Большинство африканских стран, как сообщается, против изменения определения, поскольку в случае одобрения оно может ограничить доступ зимбабвийских и ангольских драгоценных камней на рынок.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished