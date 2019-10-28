КП находится на последнем этапе трехлетнего реформирования - WDC

По данным Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), Кимберлийский процесс (КП) находится на последней стадии трехлетнего процесса внедрения реформ и проведения анализа своей деятельности, которые проводятся каждые пять лет.Президент Совета Стефан Фишлер (Stephane Fischler) заявил во вторник на алмазной конференции в Габороне, что КП, созданный в 2003 году для пресечения продажи алмазов из зон конфликтов, развивался в соответсвии с ожиданиями потребителей и новыми технологиями.«Кимберлийский процесс проверяет, актуальны ли его стандарты на сегодняшний день, - сказал он. - Мы предложили вместе с гражданским обществом - и мы больше не одиноки в этом - расширить сферу действия КП, чтобы оправдать ожидания не только потребителей, но также и тех алмазодобытчиков из числа старателей, на которых приходится 5% добываемого алмазного сырья. Они действительно находятся в центре внимания КП».Он добавил, что 95% алмазов для продажи добываются такими компаниями, как De Beers, АЛРОСА и Dominion, а оставшиеся 5% представляют 10 миллионов человек в Африке, которые выживают благодаря старательской добыче алмазов.«Таким образом, ради них и потребителей мы должны улучшить и модернизировать КП», - сказал Фишлер.В своем сообщении он также заявил, что организация выдвинула вместе с гражданским обществом предложения об увеличении сферы охвата КП, в частности о новом определении алмазов из зон конфликтов.«Как наблюдатели мы не могли вынести этот вопрос на обсуждение, однако Канада, которая согласилась с нашим предложением, представила единое предложение КП по расширению определения алмазов из зон конфликтов и расширению сферы охвата КП», - сказал он.Коалиция гражданского общества Кимберлийского процесса лоббирует новое определение алмазов из зон конфликтов, которое будет включать ссылки на силы общественной безопасности или частные (в том числе криминальные или наемные) вооруженные группы, а также на системное и широко распространенное насилие, принудительный труд, наихудшие формы детского труда и нарушения международного гуманитарного права.Большинство африканских стран, как сообщается, против изменения определения, поскольку в случае одобрения оно может ограничить доступ зимбабвийских и ангольских драгоценных камней на рынок.