Эксклюзив

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

Вчера

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Не принимайте серьезно проблему синтетических алмазов на свой страх и риск - министр шахт Намибии

Сегодня
Новости

namibia_flag.pngПо словам министра горнорудной промышленности Намибии Тома Алвиндо (Tom Alweendo), появление выращенных в лаборатории алмазов представляет собой особую проблему, которую производители природных алмазов должны воспринимать на свой страх и риск.
Алвиндо заявил на конференции по добыче алмазов в Габороне во время группового обсуждения, посвященного использованию возможностей сотрудничества для раскрытия возможностей, что Намибия и Ботсвана, в частности, должны подумать о способах решения этой проблемы, среди прочего.
«Преимущества, получаемые от алмазов в наших странах, огромны, особенно в Намибии и Ботсване, однако мы не можем останавливаться на достигнутом, потому что возникают новые проблемы, и я думаю, что вместе мы сможем сотрудничать и найти решение этих проблем», - сказал он.
Хотя выращенные в лаборатории алмазы составляют небольшую долю рынка, отраслевые эксперты, такие как Пол Зимниски (Paul Zimnisky), прогнозируют, что их рыночная доля будет расти на 22% ежегодно.
Прогнозируемый рост будет зависеть от дальнейшего развития технологий.
По его словам, две страны также столкнутся с закрытием рудников из-за их старения.
«Есть некоторые проблемы, с которыми мы столкнемся в будущем, например, в Намибии и Ботсване, наши шахты подходят к концу своей жизни, и добыча алмазов на них становится все более дорогостоящей», - сказал Алвиндо.
Namdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, недавно продало свою шахту Элизабет Бэй (Elizabeth Bay), поскольку операции по добыче перестали быть экономически прибыльными.
Между тем, министр заявил, что теперь правительства должны участвовать в маркетинге алмазов, а не оставлять это алмазным компаниям.
«Традиционная модель, когда компании платят за рекламу, больше не подходит для роста нашей промышленности, и поэтому мы должны приложить совместные усилия, чтобы творить совместную историю, - сказал он. - Но это произойдет, к сожалению, только тогда, когда люди, особенно сообщества, где ведется добыча алмазов, будут заинтересованы и будут извлекать выгоду от деятельности горнодобывающей отрасли». 
Алвиндо также сказал, что правительства и компании должны принять текущие изменения.
Он сказал, что потребители как единственный истинный источник создания стоимости алмазов начинают требовать, чтобы «мы не наносили вреда окружающей среде, которая рождает алмазы, а также чтобы люди, работающие на наших шахтах, работали в безопасной обстановке».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished