Не принимайте серьезно проблему синтетических алмазов на свой страх и риск - министр шахт Намибии

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По словам министра горнорудной промышленности Намибии Тома Алвиндо (Tom Alweendo), появление выращенных в лаборатории алмазов представляет собой особую проблему, которую производители природных алмазов должны воспринимать на свой страх и риск.Алвиндо заявил на конференции по добыче алмазов в Габороне во время группового обсуждения, посвященного использованию возможностей сотрудничества для раскрытия возможностей, что Намибия и Ботсвана, в частности, должны подумать о способах решения этой проблемы, среди прочего.«Преимущества, получаемые от алмазов в наших странах, огромны, особенно в Намибии и Ботсване, однако мы не можем останавливаться на достигнутом, потому что возникают новые проблемы, и я думаю, что вместе мы сможем сотрудничать и найти решение этих проблем», - сказал он.Хотя выращенные в лаборатории алмазы составляют небольшую долю рынка, отраслевые эксперты, такие как Пол Зимниски (Paul Zimnisky), прогнозируют, что их рыночная доля будет расти на 22% ежегодно.Прогнозируемый рост будет зависеть от дальнейшего развития технологий.По его словам, две страны также столкнутся с закрытием рудников из-за их старения.«Есть некоторые проблемы, с которыми мы столкнемся в будущем, например, в Намибии и Ботсване, наши шахты подходят к концу своей жизни, и добыча алмазов на них становится все более дорогостоящей», - сказал Алвиндо.Namdeb, совместное предприятие правительства Намибии и De Beers, недавно продало свою шахту Элизабет Бэй (Elizabeth Bay), поскольку операции по добыче перестали быть экономически прибыльными.Между тем, министр заявил, что теперь правительства должны участвовать в маркетинге алмазов, а не оставлять это алмазным компаниям.«Традиционная модель, когда компании платят за рекламу, больше не подходит для роста нашей промышленности, и поэтому мы должны приложить совместные усилия, чтобы творить совместную историю, - сказал он. - Но это произойдет, к сожалению, только тогда, когда люди, особенно сообщества, где ведется добыча алмазов, будут заинтересованы и будут извлекать выгоду от деятельности горнодобывающей отрасли».Алвиндо также сказал, что правительства и компании должны принять текущие изменения.Он сказал, что потребители как единственный истинный источник создания стоимости алмазов начинают требовать, чтобы «мы не наносили вреда окружающей среде, которая рождает алмазы, а также чтобы люди, работающие на наших шахтах, работали в безопасной обстановке».