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Сотрудничество лежит в основе успеха алмазной отрасли на протяжении многих десятилетий и это, вероятно, не изменится в ближайшие годы, заявил исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).Он сообщил во время алмазной конференции в Габороне, что для создания нового алмазного мира потребуется много разных форм сотрудничества, в частности сотрудничество для обеспечения взаимовыгодных отношений для сообществ и предприятий, сотрудничество для поддержания длительных и значимых отношений, которые формируют основу всей алмазной промышленности.Он высоко оценил сотрудничество его компании с Ботсваной в течение последних 50 лет.Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, приносит почти 50% в бюджет страны, 33% в ВВП государства и более 60% от всех иностранных доходов Ботсваны.Доходы от алмазов в Ботсване используются для развития человеческого капитала, создания инфраструктуры, к примеру для строительства дорог, больниц, школ и для повышения доходов граждан государства.В настоящее время партнеры обсуждают новое соглашение о продажах и маркетинге, которое придет на смену текущему договору, срок которого истекает в следующем году.Власти Габороне хотят увеличить свою долю на независимых рынках и продавать 30% алмазного сырья вместо нынешних 15%.Правительство также хочет активно участвовать в установлении цен на сырье. В настоящее время цены на алмазы определяются практически единолично компанией De Beers.Согласно заявлению Кливера, алмазы будут продолжать играть центральную роль в продолжающемся развитии Ботсваны.«Это творческий подход, сочетающий в себе требования руководства отрасли и государственного управления, - сказал он. - Мы согласны с видением Масиси о формировании экономики, основанной на знаниях… Будучи преданным партнером Ботсваны в течение 50 лет, я с гордостью заявляю, что каждый сотрудник De Beers полон решимости воплотить план президента Ботсваны по развитию нации в реальность».