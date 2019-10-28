Эксклюзив

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

Вчера

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

«Сотрудничество лежит в основе успеха алмазной отрасли»

Сегодня
Новости

Сотрудничество лежит в основе успеха алмазной отрасли на протяжении многих десятилетий и это, вероятно, не изменится в ближайшие годы, заявил исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver).
Он сообщил во время алмазной конференции в Габороне, что для создания нового алмазного мира потребуется много разных форм сотрудничества, в частности сотрудничество для обеспечения взаимовыгодных отношений для сообществ и предприятий, сотрудничество для поддержания длительных и значимых отношений, которые формируют основу всей алмазной промышленности.
Он высоко оценил сотрудничество его компании с Ботсваной в течение последних 50 лет.
Debswana, совместное предприятие De Beers и правительства Ботсваны, приносит почти 50% в бюджет страны, 33% в ВВП государства и более 60% от всех иностранных доходов Ботсваны.
Доходы от алмазов в Ботсване используются для развития человеческого капитала, создания инфраструктуры, к примеру для строительства дорог, больниц, школ и для повышения доходов граждан государства.
В настоящее время партнеры обсуждают новое соглашение о продажах и маркетинге, которое придет на смену текущему договору, срок которого истекает в следующем году.
Власти Габороне хотят увеличить свою долю на независимых рынках и продавать 30% алмазного сырья вместо нынешних 15%.
Правительство также хочет активно участвовать в установлении цен на сырье. В настоящее время цены на алмазы определяются практически единолично компанией De Beers.
Согласно заявлению Кливера, алмазы будут продолжать играть центральную роль в продолжающемся развитии Ботсваны.
«Это творческий подход, сочетающий в себе требования руководства отрасли и государственного управления, - сказал он. - Мы согласны с видением Масиси о формировании экономики, основанной на знаниях… Будучи преданным партнером Ботсваны в течение 50 лет, я с гордостью заявляю, что каждый сотрудник De Beers полон решимости воплотить план президента Ботсваны по развитию нации в реальность».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished