В Сурате откроется вторая специальная таможенная зона

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Центральный совет по косвенным налогам и таможенным пошлинам при министерстве финансов Индии одобрил ведение деятельности Surat International Diatrade Centre (SIDC) во второй специальной таможенной зоне Индии, сообщает gjepc.org.Этот шаг предоставит базирующимся в Сурате малым и средним предприятиям в алмазном секторе прямой доступ к алмазному сырью, предлагаемому горнодобывающими компаниями.Новая специальная зона будет такой же, как и специальная зона на территории Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse), Мумбаи, которая начала свою деятельность в 2015 году.SIDC будет управлять одним из объектов в административном здании Гуджаратской алмазной биржи (Gujarat Hira Bourse, GHB) в Ичхапоре, Сурат, для «импорта, торговли и повторного экспорта алмазов уполномоченными лицами». У объекта имеется хранилище, а также необходимые коммерческие и охранные средства. Компания Diamond and Gem Development Corporation Ltd. (DGDC) была назначена хранителем.Согласно циркуляру CBIC, компании, имеющие право использовать возможность отправки алмазов в Индию для просмотра и продажи в специальной зоне, должны быть аккредитованы RBI № 116 от 1.4.2014.Surat International Diatrade Centre (SIDC) - специальная платформа для проведения алмазных тендеров, созданная Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).