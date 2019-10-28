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В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

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07 октября 2019

В Сурате откроется вторая специальная таможенная зона

Сегодня
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Центральный совет по косвенным налогам и таможенным пошлинам при министерстве финансов Индии одобрил ведение деятельности Surat International Diatrade Centre (SIDC) во второй специальной таможенной зоне Индии, сообщает gjepc.org.
Этот шаг предоставит базирующимся в Сурате малым и средним предприятиям в алмазном секторе прямой доступ к алмазному сырью, предлагаемому горнодобывающими компаниями.
Новая специальная зона будет такой же, как и специальная зона на территории Индийской алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse), Мумбаи, которая начала свою деятельность в 2015 году.
SIDC будет управлять одним из объектов в административном здании Гуджаратской алмазной биржи (Gujarat Hira Bourse, GHB) в Ичхапоре, Сурат, для «импорта, торговли и повторного экспорта алмазов уполномоченными лицами». У объекта имеется хранилище, а также необходимые коммерческие и охранные средства. Компания Diamond and Gem Development Corporation Ltd. (DGDC) была назначена хранителем.
Согласно циркуляру CBIC, компании, имеющие право использовать возможность отправки алмазов в Индию для просмотра и продажи в специальной зоне, должны быть аккредитованы RBI № 116 от 1.4.2014.
Surat International Diatrade Centre (SIDC) - специальная платформа для проведения алмазных тендеров, созданная Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC).

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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