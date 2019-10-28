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TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

Вчера

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

AWDC назвал дату 1-й конференции по вопросам горнодобывающей отрасли Анголы

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Министерство минеральных ресурсов и нефти Анголы совместно с британской компанией AME Trade Ltd организует первую конференцию-выставку, посвященную горнодобывающей отрасли страны (Angolan mining conference & exhibition, AMC), для раскрытия потенциала национального горнодобывающего сектора в плане инвестиций и диверсификации.
AMC состоится 20-21 ноября в столице Анголы – Луанде, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр AWDC.
Ангола является пятым по величине мировым производителем алмазов, и министерство минеральных ресурсов и нефти республики организует презентации в разных странах, чтобы продемонстрировать потенциальным инвесторам обширные минеральные ресурсы и неограниченный потенциал для капвложений в национальную горнодобывающую промышленность. 

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished


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