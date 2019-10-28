AWDC назвал дату 1-й конференции по вопросам горнодобывающей отрасли Анголы

Министерство минеральных ресурсов и нефти Анголы совместно с британской компанией AME Trade Ltd организует первую конференцию-выставку, посвященную горнодобывающей отрасли страны (Angolan mining conference & exhibition, AMC), для раскрытия потенциала национального горнодобывающего сектора в плане инвестиций и диверсификации.
AMC состоится 20-21 ноября в столице Анголы – Луанде, сообщил Антверпенский всемирный алмазный центр AWDC.
Ангола является пятым по величине мировым производителем алмазов, и министерство минеральных ресурсов и нефти республики организует презентации в разных странах, чтобы продемонстрировать потенциальным инвесторам обширные минеральные ресурсы и неограниченный потенциал для капвложений в национальную горнодобывающую промышленность.