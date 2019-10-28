Конкуренция убивает сотрудничество между африканскими производителями алмазов - Азеведо

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Министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo) призвал к сотрудничеству между правительствами африканских стран и компаниями, занимающимися добычей алмазов.На конференции по добыче алмазов в Габороне во время панельной дискуссии, посвященной использованию возможностей сотрудничества для раскрытия потенциала алмазного сектора, он заявил, что конкуренция убивает потенциальную синергию.«Нелегко сотрудничать, когда приходится конкурировать между собой, - сказал он. - Это непросто. Мы много говорим о сотрудничестве, но когда дело доходит до нужного вопроса, никто не хочет сотрудничать. Каждый только сам за себя».Азеведо сказал, что африканские производители алмазов должны найти способы больше сотрудничать между собой, потому что ресурсы принадлежат всем людям.«Как мы можем объединиться, имея природные алмазы, ​​- Азеведо обратился с вопросом к присутствующим. - Я хотел бы видеть больше сотрудничества между правительствами, между людьми и компаниями, которые ведут деятельность в наших странах».По данным De Beers, африканский континент является крупнейшим производителем алмазов, составляя порядка 50% мирового производства.Азеведо также сообщил, что власти Луанды пытаются диверсифицировать свою экономику и уйти от нефтяной и алмазной зависимости.«Кто-то сказал мне однажды, что, когда в бюджет Анголы поступает 100 долларов, 98 долларов вносит сектор нефти, а 1 доллар - алмазы, - отметил он. - … Мы пытаемся диверсифицировать экономику, чтобы избавиться от этой зависимости».По его словам, Ангола - это не только нефть и алмазы.«Это нечто большее», - сказал Азеведо.Ангола ранее заявляла о планах по увеличению добычи меди, марганца, фосфатов и железной руды.