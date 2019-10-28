ZCDC: 10 тыс. каратов алмазов не исчезло - камни были проданы легально

В сообщении говорится, что внутреннее расследование, проведенное новым руководством, показало, что сделка по продаже камней была честной.
«Расследование, проведенное с персоналом по финансам и маркетингу, показывают, что в 2016 году Harvest Way Enterprises Limited было продано две партии камней весом примерно 10 000 каратов, обе партии были оплачены, - говорится в отчете внутреннего аудита, опубликованном в Sunday Mail. - Алмазы были проданы Harvest Way по сниженным ценам; то есть они были освобождены от роялти в размере 15% и комиссии MMCZ в размере 0,875%».
В ZCDC заявили, что компания по-прежнему в полной мере соответствовует принципам Кимберлийского процесса и продолжает инвестировать в свою систему безопасности.
ZCDC отклонила обвинения о том, что компания использует принудительный труд в рамках своей деятельности.
«Это не только противоречит установленным правилам и ценностям корпоративного управления, но и противоречит законам страны», - сказали в ZCDC.
«… Практика найма является строгой и соответствует лучшим профессиональным стандартам, принятым в мире».
В этом году ZCDC планирует добыть в 3 млн каратов алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished