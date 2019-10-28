Эксклюзив

TRIGEM будет кипятить алмазы в Дубае по бельгийской технологии

Дэвид Забински (David Zabinsky), выпускник колледжа Боудойн, родившийся в Нью-Йорке, является руководителем и соучредителем компании TRIGEM, независимого поставщика услуг в Дубае для тех, кто работает с алмазами. До TRIGEM Дэвид был управляющим...

Сегодня

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

ZCDC: 10 тыс. каратов алмазов не исчезло - камни были проданы легально

Сегодня
Новости

zcdc_logo.pngZimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) развеяла сомнения о том, что в 2016 году у государственной фирмы было похищено 10 000 каратов алмазов, сообщает местный еженедельник.
В сообщении говорится, что внутреннее расследование, проведенное новым руководством, показало, что сделка по продаже камней была честной.
«Расследование, проведенное с персоналом по финансам и маркетингу, показывают, что в 2016 году Harvest Way Enterprises Limited было продано две партии камней весом примерно 10 000 каратов, обе партии были оплачены, - говорится в отчете внутреннего аудита, опубликованном в Sunday Mail. - Алмазы были проданы Harvest Way по сниженным ценам; то есть они были освобождены от роялти в размере 15% и комиссии MMCZ в размере 0,875%».
В ZCDC заявили, что компания по-прежнему в полной мере соответствовует принципам Кимберлийского процесса и продолжает инвестировать в свою систему безопасности.
ZCDC отклонила обвинения о том, что компания использует принудительный труд в рамках своей деятельности.
«Это не только противоречит установленным правилам и ценностям корпоративного управления, но и противоречит законам страны», - сказали в ZCDC.
«… Практика найма является строгой и соответствует лучшим профессиональным стандартам, принятым в мире».
В этом году ZCDC планирует добыть в 3 млн каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished