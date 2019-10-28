Алмазодобыча не будет длиться вечно - президент Ботсваны

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По словам президента Ботсваны Мокветси Масиси, стране необходимо активизировать свои усилия по расширению экономической базы страны вокруг добычи алмазов и за ее пределами, чтобы в полной мере использовать уже развитый и богатый человеческий капитал.«Мне хорошо известно высказывание о том, что алмазы - это навсегда, что справедливо во всех отношениях, особенно в том, что связано с продажами и маркетингом этих драгоценных камней, но я также осознаю тот факт, что добыча алмазов не будет длиться вечно, - сказал он, выступая сегодня на алмазной конференции в Габороне. - … Мы должны стремиться к тому, чтобы экономика частного сектора была ориентирована на экспорт, что позволит нам создавать устойчивый бизнес и новые рабочие места. Это действительно будет иметь большое значение в создании устойчивого, динамичного и диверсифицированного сектора минеральных ресурсов, который будет интегрирован в другие сектора экономики в рамках нашего долгосрочного национального плана до 2036 года».Алмазы являются основным частным сектором в Ботсване, который создает рабочие места, а также основной движущей силой роста и развития экономики страны. Алмазный бизнес обеспечивает более 60% от общего экспорта и вносит 30% в ВВП страны.Масиси ранее заявлял, что его правительство расширит доступ к техническому образованию и наладит инициативы в сфере туризма, добычи полезных ископаемых, а также финансовых услуг.Лидер Ботсваны также заявил участникам конференции, что создание полного цикла бенефикации алмазов остается ключевой целью в рамках программы по диверсификации экономики в этой стране на юге Африки.«Алмазы бесспорно являются ключевым фактором для экономики Ботсваны. Это означает, что отрасль ... играет удивительно важную роль для нас как для нации, - сказал он. - Алмазы еще более важны для нашей международной торговли, составляя более 60% от нашего экспорта. В связи с этим правительство разработало стратегию бенефикации, чтобы граждане могли участвовать в цепочке создания стоимости алмазов».Кроме того, Масиси отметил, что эта стратегия даст гражданам соответствующие навыки для работы в отрасли, а также необходимые знания для управления бизнесом.«Нам необходимо создать предприятия по ювелирному производству и розничной торговле. Участие в верхнем звене алмазного трубопровода, однако, невелико, но такие компании будут во многом способствовать продвижению Габороне в качестве алмазного центра и Ботсваны как алмазного направления номер один», - добавил он.Ботсвана опережает другие страны Африки в области бенефикации алмазов.В Габороне был создан так называемый алмазный центр с целью содействия бенефикации драгоценных камней.Росту бенефикации также посодействовало подписание соглашения с De Beers, согласно которому Ботсвана получала 10% от производства Debswana в 2011 году. А с 2016 года процент вырос, и власти страны начали получать 15% добытых компанией камней.Тем не менее компании по огранке алмазов в стране сталкиваются с высокими эксплуатационными расходами.Согласно сообщениям, в 2015 году в стране было 20 заводов по огранке алмазов, которые в то время обрабатывали алмазы на сумму $1 млрд в год.Между тем, лидер Ботсваны заявил, что алмазная отрасль должна учитывать постоянно меняющийся интерес потребителей во всем мире, учитывая современную эпоху информационных и коммуникационных технологий.«Социальные сети играют играют большую роль в маркетинге, влияя на решения потребителей о покупке, и поэтому наши отраслевые практики и инициативы должны учитывать это при реагировании на новую реальность, кроме того, потребители все больше осознают интерактивные социальные проблемы и требуют ведение более ответственной деловой практики. … Интерес потребителей имеет первостепенное значение для моего правительства и De Beers. Отталкиваясь от него, мы должны более бережно подходить к использованию существующих технологий и созданию новых для реагирования на возникающие модели потребления алмазов».Он также отметил, что алмазодобывающие компании должны стремиться к тому, чтобы сообщества, где они добывают алмазы, были задействованы в цепочке создания стоимости алмазов.«В связи с этим мы обязаны подготовить благоприятную почву для развития сектора и разработать эффективные методы ведения бизнеса, которые учитывают интересы этих сообществ в рамках всей цепочки производства драгоценных камней», - сказал Масиси.