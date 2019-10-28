В Ботсване началась алмазная конференция De Beers

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В столице страны, Габороне, открылась алмазная конференция, совместно организованная компанией De Beers и министерством минеральных ресурсов Ботсваны.

На этой однодневной конференции присутствуют более 1000 приглашенных сюда корпоративных руководителей, правительственных чиновников и деятелей алмазной отрасли.

В соответствии с принципами ценностного предложения De Beers, алмазная конференция призвана облегчить стратегию взаимодействия группы, уделив главное внимание четырем направлениям: доверию потребителей, алмазному сообществу, развитию кластеров и сотрудничеству.

На сегодня запланированы четыре групповые дискуссии по четырем вопросам.

«Ботсвана имеет все возможности для организации конференции алмазной промышленности с тем, чтобы помочь сформировать более позитивное и устойчивое будущее, - отмечает De Beers в записке для делегатов. – Это уже пятая конференция такого рода, и она выросла по своим размерам, влиянию и значимости, стала ключевой платформой для взаимодействия по вопросам, затрагивающим алмазную отрасль, способствуя совместным действиям, направленным на успех алмазной экосистемы».

Конференцию откроют недавно вступившие в должность президент Ботсваны Мокветси Масиси и главный исполнительный директор De Beers Брюс Кливер.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished





