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Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

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07 октября 2019

Продажи ювелирных изделий и предметов класса люкс в Гонконге в сентябре упали на 41%

Сегодня
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В сентябре розничные продажи ювелирных изделий, часов и других предметов класса люкс в Гонконге упали на 41% в годовом исчислении, до $463,6 млн, против 47% в августе. Продажи по всем розничным категориям упали на 18%, до $3,81 млрд.
Это связано с демонстрациями в поддержку демократии, которые в последние месяцы стали особо активными, что негативно сказалось на бизнесе магазинов люксовых изделий. Несмотря на то что количество туристов, прибывающих в Гонконг, резко сократилось, уровень местных расходов также сократился.
Согласно статистическим данным, опубликованным Управлением по туризму Гонконга, в сентябре число туристов, посетивших Гонконг, сократилось на 34%, до 3,1 млн человек, из которых 2,4 млн прибыли из материкового Китая, что на 35% меньше, чем в сентябре прошлого года.
В первые девять месяцев текущего года розничные продажи ювелирных изделий, часов и других ценных подарков сократились до $6,85 млрд.
Согласно сообщениям, ожидается, что неблагоприятная конъюнктура на рынке предметов класса люкс сохранится до тех пор, пока не изменятся нынешние рыночные условия.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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