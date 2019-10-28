Firestone возобновляет производство на руднике Ликхобонг

Компания Firestone Diamonds запустила альтернативный источник энергоснабжения на своем алмазном руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото, что способствовало возобновлению производства при отсутствии электроснабжения.Производство возобновилось 26 октября, и в настоящее время перерабатывающий завод работает на 80-90% от полной мощности, так как новая система выработки электроэнергии оптимизируется, сообщили в компании.Недавно компания заявила, что она разместила заказ на аренду дизель-генераторных установок, с помощью которых будет работать обогатительная фабрика.Ожидается, что генераторы будут использоваться для выработки электроэнергии до тех пор, пока не будет восстановлено энергоснабжение от гидроэлектростанции Муэла, которая, по данным Lesotho Electricity Company (LEC), должна состояться в начале следующего месяца.Ожидается, что обычные эксплуатационные расходы увеличатся из-за затрат на аренду генераторов и связанного с этим расхода дизельного топлива.В первом квартале 2020 финансового года компания Firestone произвела 201 091 карат алмазов по сравнению с 208 572 каратами в четвертом квартале 2019 финансового года.