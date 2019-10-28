Покупатели на аукционе в Дубае приобрели 112 крупных алмазов из России

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На проведенном компанией АЛРОСА международном аукционе в Дубае было продано 112 крупных алмазов общим весом 1740 каратов. Покупатели выложили за них более $7 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, полученном Rough&Polished в пятницу. В аукционе приняли участие 84 компании из крупнейших мировых центров алмазной торговли – ОАЭ, Индии, Бельгии, России, Израиля и Гонконга.

«На аукционе в Дубае мы реализовали 75% предложенного алмазного сырья. Это очень хороший результат на фоне непростой рыночной ситуации, которая продолжает оказывать влияние на спрос и результаты продаж», - сказал в связи с этим Евгений Агуреев, заместитель генерального директора АЛРОСА.

Следующий, пятый аукцион по продаже алмазов специальных размеров компания проведет в Дубае в декабре.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



