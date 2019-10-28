САФУ и AGD Diamonds обсуждают сотрудничество

Ректор САФУ Елена Кудряшова отметила, что для студентов университета есть очень хорошие перспективы для карьеры в AGD. «На этом предприятии комфортные условия работы, социальное обеспечение, достойная зарплата. Сотрудники предприятия готовы непосредственно участвовать в процессе подготовки кадров для отрасли», - сказала она.В рамках визита стороны обсудили разработку программ дополнительного образования для специалистов AGD Diamonds и организацию Студенческого строительного отряда, который летом будет помогать благоустраивать территорию предприятия.Руководство AGD Diamonds подтвердило готовность участвовать в деятельности межрегионального Научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».Приоритетным направлением Арктического НОЦ является разведка, добыча и переработка полезных ископаемых.О деятельности AGD Diamonds рассказал первый заместитель генерального директора, доктор технических наук Геннадий Федорович Пивень. Компания разрабатывает алмазное месторождение имени Владимира Гриба в Архангельской области. За годы работы предприятием открыто и разведано свыше 400 месторождений полезных ископаемых.На современном этапе основной деятельностью компании является горнорудная промышленность. В 2018 году производительность обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба составила 5 млн каратов. Летом этого года на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба был добыт 20-миллионный карат алмазов. Торговля компании алмазным сырьем в 2018-2019 годах остается стабильно растущей.В январе 2019 года AGD Diamonds сообщила, что получила лицензии на разведку алмазов, включая поиски и оценку месторождений алмазов, в Мезенском районе Архангельской области на участках Разломном, Торфяном и Южно‑Верхотинском. Лицензию на разведку участка Круглый компания получила 5 декабря 2018 года.