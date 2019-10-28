САФУ и AGD Diamonds обсуждают сотрудничество

Представители Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова посетили ГОК имени Владимира Гриба и обсудили пути сотрудничества с AGD Diamonds, сообщает портал narfu.ru.
В рамках визита стороны обсудили разработку программ дополнительного образования для специалистов AGD Diamonds и организацию Студенческого строительного отряда, который летом будет помогать благоустраивать территорию предприятия.
Руководство AGD Diamonds подтвердило готовность участвовать в деятельности межрегионального Научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».
Приоритетным направлением Арктического НОЦ является разведка, добыча и переработка полезных ископаемых.
О деятельности AGD Diamonds рассказал первый заместитель генерального директора, доктор технических наук Геннадий Федорович Пивень. Компания разрабатывает алмазное месторождение имени Владимира Гриба в Архангельской области. За годы работы предприятием открыто и разведано свыше 400 месторождений полезных ископаемых.
На современном этапе основной деятельностью компании является горнорудная промышленность. В 2018 году производительность обогатительной фабрики ГОКа им. В. Гриба составила 5 млн каратов. Летом этого года на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба был добыт 20-миллионный карат алмазов. Торговля компании алмазным сырьем в 2018-2019 годах остается стабильно растущей.
В январе 2019 года AGD Diamonds сообщила, что получила лицензии на разведку алмазов, включая поиски и оценку месторождений алмазов, в Мезенском районе Архангельской области на участках Разломном, Торфяном и Южно‑Верхотинском. Лицензию на разведку участка Круглый компания получила 5 декабря 2018 года.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург