Эксклюзив

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) провела «Платиновый бизнес-форум по ювелирным изделиям 2019 года» в Шэньчжэне, Китай

Сегодня
Новости

pgi_logo.pngМеждународная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) недавно провела двухдневный «Платиновый бизнес-форум по ювелирным изделиям 2019 года» в китайском ювелирном производственном центре в Шэньчжэне, который получил широкое внимание в отрасли платины и ювелирных изделий, говорится в пресс-релизе, распространенном PGI. 
На бизнес-форуме присутствовали руководители организаций отрасли и участники промышленности, а также другие ведущие деятели и эксперты из Китая и других стран. Тема форума была посвящена будущим тенденциям рынка платиновых ювелирных изделий в Китае и новой стратегии PGI по брендингу, маркетингу и расширению сотрудничества с фирмами в Китае. Стратегия направлена на то, чтобы предоставить больше возможностей для роста индустрии платиновых ювелирных изделий в Китае и создать «вторую волну» для платины на потребительском рынке.
В своем вступительном слове Хау Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI, сказал: «Сегодня бизнес не может развиваться, оставаясь на месте, и мы разработали этот форум, чтобы информировать и вдохновлять отрасль на продолжение этого пути развития и делать это в духе партнерства с каждым из них. PGI считает, что обмен идеями и совместная работа являются лучшими путями для руководства платиновой ювелирной промышленностью для решения новых задач, понимания тенденций в отрасли и использования возможностей, которые увеличивают продажи на потребительском рынке Китая».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished