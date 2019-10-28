Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) провела «Платиновый бизнес-форум по ювелирным изделиям 2019 года» в Шэньчжэне, Китай

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Международная платиновая гильдия (Platinum Guild International, PGI) недавно провела двухдневный «Платиновый бизнес-форум по ювелирным изделиям 2019 года» в китайском ювелирном производственном центре в Шэньчжэне, который получил широкое внимание в отрасли платины и ювелирных изделий, говорится в пресс-релизе, распространенном PGI.На бизнес-форуме присутствовали руководители организаций отрасли и участники промышленности, а также другие ведущие деятели и эксперты из Китая и других стран. Тема форума была посвящена будущим тенденциям рынка платиновых ювелирных изделий в Китае и новой стратегии PGI по брендингу, маркетингу и расширению сотрудничества с фирмами в Китае. Стратегия направлена на то, чтобы предоставить больше возможностей для роста индустрии платиновых ювелирных изделий в Китае и создать «вторую волну» для платины на потребительском рынке.В своем вступительном слове Хау Дэниел (Huw Daniel), генеральный директор PGI, сказал: «Сегодня бизнес не может развиваться, оставаясь на месте, и мы разработали этот форум, чтобы информировать и вдохновлять отрасль на продолжение этого пути развития и делать это в духе партнерства с каждым из них. PGI считает, что обмен идеями и совместная работа являются лучшими путями для руководства платиновой ювелирной промышленностью для решения новых задач, понимания тенденций в отрасли и использования возможностей, которые увеличивают продажи на потребительском рынке Китая».