Китайцы активно инвестируют в золото из-за беспокойства по поводу нестабильности экономики

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Китайские инвесторы активно вкладывают деньги в золотые слитки из-за опасений по поводу нестабильности экономики и политической системы Китая. Запасы металла достигли рекордных 50 метрических тонн стоимостью около 2,4 млрд долларов в конце сентября, сообщает Forbes. Общий объем слитков этих глобальных индексных фондов (Exchange Traded Fund, ETF) вырос на 3,5 тонны по сравнению с предыдущим месяцем, а это означает, что инвесторы вложили в фонды $168 млн в течение 30 дней до 30 сентября.

Люди, знакомые с рынком золота, уже знают, что общее количество глобальных биржевоых фондов (Exchange Traded Fund, ETF) в Китае затмевается более известным фондом SPDR Gold Shares, который владеет 918 тоннами драгоценного металла стоимостью более $44 млрд. В сообщении такжеговорится, что поток денежных средств, поступивших в четыре китайских фонда в этом году, является показательным сигналом об ухудшающемся состоянии настроений инвесторов в Китае. Фактические темпы роста в стране, вероятно, будут намного ниже, чем недавно заявленный целевой показатель роста за год в 6,0%. Даже если верить в правительственную статистику, эта цифра по-прежнему является самым низким показателем роста для экономики страны с 1992 года. Правительство страны считает, что подпитываемые кредитами государственные расходы имеют гораздо меньшую способность стимулировать рост экономики страны. В результате нестабильности в стране инвесторы стараются запасаться золотыми слитками.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished