Эксклюзив

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Китайцы активно инвестируют в золото из-за беспокойства по поводу нестабильности экономики

Сегодня
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Китайские инвесторы активно вкладывают деньги в золотые слитки из-за опасений по поводу нестабильности экономики и политической системы Китая. Запасы металла достигли рекордных 50 метрических тонн стоимостью около 2,4 млрд долларов в конце сентября, сообщает Forbes. Общий объем слитков этих глобальных  индексных фондов (Exchange Traded Fund, ETF) вырос на 3,5 тонны по сравнению с предыдущим месяцем, а это означает, что инвесторы вложили в фонды $168 млн в течение 30 дней до 30 сентября. 
Люди, знакомые с рынком золота, уже знают, что общее количество глобальных биржевоых фондов (Exchange Traded Fund, ETF) в Китае затмевается более известным фондом SPDR Gold Shares, который владеет 918 тоннами драгоценного металла стоимостью более $44 млрд. В сообщении такжеговорится, что поток денежных средств, поступивших в четыре китайских фонда в этом году, является показательным сигналом об ухудшающемся состоянии настроений инвесторов в Китае. Фактические темпы роста в стране, вероятно, будут намного ниже, чем недавно заявленный целевой показатель роста за год в 6,0%. Даже если верить в правительственную статистику, эта цифра по-прежнему является самым низким показателем роста для экономики страны с 1992 года. Правительство страны считает, что подпитываемые кредитами государственные расходы имеют гораздо меньшую способность стимулировать рост экономики страны. В результате нестабильности в стране инвесторы стараются запасаться золотыми слитками.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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