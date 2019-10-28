Эксклюзив

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

De Beers предоставит CIRCA собственную технологию обнаружения алмазов

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Новости

de_beers_logo.pngDe Beers Group Industry Services собирается предоставить CIRCA, мировому покупателю бывших в употреблении ювелирных украшений и часов с бриллиантами, запатентованную технологию обнаружения синтетики.
В компании сообщили, что оборудование для обнаружения предоставит покупателям CIRCA гарантию того, что бриллианты в ювелирных изделиях и часах, которые они приобретают, являются природными.
«Одной из наших основных задач является разработка инновационных и недорогих услуг по обнаружению синтетики, призванных укрепить доверие потребителей к бриллиантам», - сказал президент De Beers Group Industry Services Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall).
В рамках сделки будут проведены совместные образовательные мероприятия для клиентов CIRCA в Азии, Европе и США, чтобы, среди прочего, обучить их процессу обнаружения синтетических материалов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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