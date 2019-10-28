De Beers предоставит CIRCA собственную технологию обнаружения алмазов

De Beers Group Industry Services собирается предоставить CIRCA, мировому покупателю бывших в употреблении ювелирных украшений и часов с бриллиантами, запатентованную технологию обнаружения синтетики.В компании сообщили, что оборудование для обнаружения предоставит покупателям CIRCA гарантию того, что бриллианты в ювелирных изделиях и часах, которые они приобретают, являются природными.«Одной из наших основных задач является разработка инновационных и недорогих услуг по обнаружению синтетики, призванных укрепить доверие потребителей к бриллиантам», - сказал президент De Beers Group Industry Services Джонатан Кендалл (Jonathan Kendall).В рамках сделки будут проведены совместные образовательные мероприятия для клиентов CIRCA в Азии, Европе и США, чтобы, среди прочего, обучить их процессу обнаружения синтетических материалов.