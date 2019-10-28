Sarine адаптирует свой отчет о классификации «4C» к требованиям Tiffany & Co.

Sarine Technologies Ltd объявила, что она работает совместно с Tiffany & Co. («Tiffany»), чтобы адаптировать свою технологию классификации бриллиантов на основе автоматического искусственного интеллекта (AI) к строгим руководящим принципам и критериям Tiffany. Цель усовершенствования способа классификации драгоценных камней и обеспечения последовательной и точной классификации является ключевым элементом в обеспечении доверия потребителей к бриллиантам.
Автоматизированная технология оценки бриллиантов Sarine существенно устраняет субъективную человеческую ошибку и предвзятость в процессе оценки, тем самым обеспечивая новый уровень точности, надежности и согласованности. Теперь Sarine и Tiffany будут тесно сотрудничать для дальнейшей разработки и адаптации отчета Sarine о классификации бриллиантов для соответствия стандартам оценки Tiffany по цвету и чистоте.
Энди Харт (Andy Hart), старший вице-президент Tiffany по производству бриллиантов и драгоценных камней, заявил: «Будущие достижения Sarine в области технологий сортировки позволят работникам геммологической лаборатории Tiffany постоянно использовать лучшие в отрасли технологии для объективной, последовательной и эффективной оценки камней и придерживаться наших строгих стандартов классификации бриллиантов».
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, сообщил: «Мы рады снова работать с Tiffany, одной из ведущих организаций по обработке камней и розничной торговле в нашей отрасли. Адаптация нашего отчета классификации камней для соответствия строгим стандартам оценки Tiffany является нетривиальной
задачей, требуя, чтобы специальная команда геммологов, ученых и инженеров продвинула технологии еще дальше».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished