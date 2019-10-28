Sarine адаптирует свой отчет о классификации «4C» к требованиям Tiffany & Co.

Фото: Tiffany & Co.

Автоматизированная технология оценки бриллиантов Sarine существенно устраняет субъективную человеческую ошибку и предвзятость в процессе оценки, тем самым обеспечивая новый уровень точности, надежности и согласованности. Теперь Sarine и Tiffany будут тесно сотрудничать для дальнейшей разработки и адаптации отчета Sarine о классификации бриллиантов для соответствия стандартам оценки Tiffany по цвету и чистоте.Энди Харт (Andy Hart), старший вице-президент Tiffany по производству бриллиантов и драгоценных камней, заявил: «Будущие достижения Sarine в области технологий сортировки позволят работникам геммологической лаборатории Tiffany постоянно использовать лучшие в отрасли технологии для объективной, последовательной и эффективной оценки камней и придерживаться наших строгих стандартов классификации бриллиантов».Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, сообщил: «Мы рады снова работать с Tiffany, одной из ведущих организаций по обработке камней и розничной торговле в нашей отрасли. Адаптация нашего отчета классификации камней для соответствия строгим стандартам оценки Tiffany является нетривиальнойзадачей, требуя, чтобы специальная команда геммологов, ученых и инженеров продвинула технологии еще дальше».