Эксклюзив

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Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

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30 сентября 2019

Sarine адаптирует свой отчет о классификации «4C» к требованиям Tiffany & Co.

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Sarine Technologies Ltd объявила, что она работает совместно с Tiffany & Co. («Tiffany»), чтобы адаптировать свою технологию классификации бриллиантов на основе автоматического искусственного интеллекта (AI) к строгим руководящим принципам и критериям Tiffany. Цель усовершенствования способа классификации драгоценных камней и обеспечения последовательной и точной классификации является ключевым элементом в обеспечении доверия потребителей к бриллиантам. 

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Фото: Tiffany & Co.


Автоматизированная технология оценки бриллиантов Sarine существенно устраняет субъективную человеческую ошибку и предвзятость в процессе оценки, тем самым обеспечивая новый уровень точности, надежности и согласованности. Теперь Sarine и Tiffany будут тесно сотрудничать для дальнейшей разработки и адаптации отчета Sarine о классификации бриллиантов для соответствия стандартам оценки Tiffany по цвету и чистоте.
Энди Харт (Andy Hart), старший вице-президент Tiffany по производству бриллиантов и драгоценных камней, заявил: «Будущие достижения Sarine в области технологий сортировки позволят работникам геммологической лаборатории Tiffany постоянно использовать лучшие в отрасли технологии для объективной, последовательной и эффективной оценки камней и придерживаться наших строгих стандартов классификации бриллиантов».
Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, сообщил: «Мы рады снова работать с Tiffany, одной из ведущих организаций по обработке камней и розничной торговле в нашей отрасли. Адаптация нашего отчета классификации камней для соответствия строгим стандартам оценки Tiffany является нетривиальной
задачей, требуя, чтобы специальная команда геммологов, ученых и инженеров продвинула технологии еще дальше».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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