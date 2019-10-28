Эксклюзив

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

GJEPC обозначает ключевые моменты на совещании «Повышение глобальной конкурентоспособности»

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gjepc_logo_news.pngНа интерактивной сессии с участниками индустрии по повышению глобальной конкурентоспособности, состоявшейся 28 октября 2019 года под председательством индийского министра торговли, промышленности и железных дорог Пиюша Гояла (Piyush Goyal), Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council), выдвинул рекомендации для индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, говорится в сообщении на портале gjepc.org.
Выступая от имени экспортеров отрасли, Сабясачи Рэй (Sabyasachi Ray), исполнительный директор совета, поблагодарил правительство Индии за активное изучение проблем отрасли и их решение. После этого он поднял некоторые из важнейших проблем, стоящих перед промышленностью, обратив особое внимание на следующее: формулирование и осуществление политики в отношении золота; поправки в налоговые нормы, позволяющие дополнительно продавать алмазы в Специальной зоне в Мумбае; необходимость обсуждения политики в области добычи золота, аналогичной тому, что было сделано в Китае; поправки к политике электронной коммерции, позволяющие продавать небольшие ювелирные изделия максимальной стоимостью до $300. Министр торговли высоко оценил все ключевые вопросы, поднятые GJEPC, и сообщил Совету, что он уже обсудил с министром финансов вопрос сокращения пошлины на импорт бриллиантов.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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