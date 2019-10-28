GJEPC обозначает ключевые моменты на совещании «Повышение глобальной конкурентоспособности»

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На интерактивной сессии с участниками индустрии по повышению глобальной конкурентоспособности, состоявшейся 28 октября 2019 года под председательством индийского министра торговли, промышленности и железных дорог Пиюша Гояла (Piyush Goyal), Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council), выдвинул рекомендации для индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, говорится в сообщении на портале gjepc.org.Выступая от имени экспортеров отрасли, Сабясачи Рэй (Sabyasachi Ray), исполнительный директор совета, поблагодарил правительство Индии за активное изучение проблем отрасли и их решение. После этого он поднял некоторые из важнейших проблем, стоящих перед промышленностью, обратив особое внимание на следующее: формулирование и осуществление политики в отношении золота; поправки в налоговые нормы, позволяющие дополнительно продавать алмазы в Специальной зоне в Мумбае; необходимость обсуждения политики в области добычи золота, аналогичной тому, что было сделано в Китае; поправки к политике электронной коммерции, позволяющие продавать небольшие ювелирные изделия максимальной стоимостью до $300. Министр торговли высоко оценил все ключевые вопросы, поднятые GJEPC, и сообщил Совету, что он уже обсудил с министром финансов вопрос сокращения пошлины на импорт бриллиантов.