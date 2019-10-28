Подозреваемые в контрабанде алмазов задержаны в Западной Капской провинции Южной Африки

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Пятеро мужчин были арестованы после того, как у них в автофургоне были найдены алмазы. Мужчин задержали в Западной Капской провинции, Южная Африка, сообщают средства массовой информации.

Агентство News24 сообщило, что согласно заявлению пресс-секретаря полиции Михлали Маджикелы (Mihlali Majikela), правоохранительные органы получили наводку о том, что пятеро подозреваемых незаконно хранят алмазы.

Полиция, как сообщается, нашла один алмаз под ковриком и еще 10 в дизельном баке.

«После проведения соответствующих тестов пришло подтверждение, что алмазы являются природными, - сказал Маджикела. - Однако их стоимость еще не определена».

В ходе расследования, проведенного организацией по расследованию особо тяжких преступлений Южной Африки, в июне прошлого года был арестован 37-летний мужчина, который торговал фальшивыми алмазами за 40 тыс рандов в провинции Северный Кейп.

В мае прошлого года в южноафриканской провинции Западный Кейп были арестованы двое мужчин, предположительно из Намибии, после того как у них было обнаружено алмазное сырье стоимостью 1,5 млн рандов.

В апреле один намибиец, как утверждается, проглотил алмазы вскоре после его ареста полицией в ходе спецоперации в городе Странд в 50 км к востоку от Кейптауна в Южной Африке. Алмазы были позже выведены из его организма.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished