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Добытый BlueRock алмаз весом 20,72 карата был продан по самой высокой цене в долларах за карат алмазов, когда либо добытых на шахте Кареевлей

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BlueRock Diamonds реализовала алмаз весом 20,72 карата, добытый на руднике Каревлей (Kareevlei) в Южной Африке, за $236 тыс. или $11 389 за карат.
Это, согласно заявлению компании, на сегодняшний день является самой высокой ценой реализации алмаза, добытого на шахте Кареевлей. 
Предыдущий рекорд был установлен от продажи камня массой 24,8 карата, реализованного в июне этого года по цене в $190 тыс. или $7 862 за карат.
«Я доволен результатами добычи и продажи еще одного дорогостоящего алмаза, который продолжает поддерживать растущий потенциал рудника Кареевлей», - сказал исполнительный директор компании Майк Хьюстон (Mike Houston).
Шахта входит в топ-10 рудников в мире по производству самых дорогих камней по средней стоимости за карат.
Проект Кареевлей охватывает 3 000 га и состоит из пяти известных алмазоносных кимберлитовых трубок.
По состоянию на ноябрь 2018 года предполагаемые запасы на четырех кимберлитовых трубках (KV1, KV2, KV3 и KV5) составляют 367 тыс каратов алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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