Драгоценности Людмилы Зыкиной будут проданы на аукционе в декабре

"На аукцион будет выставлена часть знаменитой ювелирной коллекции выдающейся певицы, а также некоторые ее личные вещи, - в целом, около 40 лотов. Эстимейты всех драгоценностей, а также даты аукциона и предаукционной выставки будут объявлены позднее", - говорится в сообщении.
На продажу будут представлены знаменитые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами огранки кабашон.
Среди прочих украшений на торгах также появится колье, созданное бакинскими мастерами, b набор ювелирных украшений - колье, серьги и кольцо из белого и желтого золота: колье со 112 бриллиантами по 1,4 карата, серьги с 32 бриллиантами и кольцо с 16 бриллиантами.
Голос Людмилы Зыкиной назвали лучшим в Советском Союзе, а ее песни народной артистки признали народным достоянием.