Драгоценности Людмилы Зыкиной будут проданы на аукционе в декабре

В конце декабря пройдет аукцион, на котором буду представлены украшения народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «12й стул»."На аукцион будет выставлена часть знаменитой ювелирной коллекции выдающейся певицы, а также некоторые ее личные вещи, - в целом, около 40 лотов. Эстимейты всех драгоценностей, а также даты аукциона и предаукционной выставки будут объявлены позднее", - говорится в сообщении.На продажу будут представлены знаменитые серьги певицы с бриллиантами и сапфирами огранки кабашон.Среди прочих украшений на торгах также появится колье, созданное бакинскими мастерами, b набор ювелирных украшений - колье, серьги и кольцо из белого и желтого золота: колье со 112 бриллиантами по 1,4 карата, серьги с 32 бриллиантами и кольцо с 16 бриллиантами.Голос Людмилы Зыкиной назвали лучшим в Советском Союзе, а ее песни народной артистки признали народным достоянием.