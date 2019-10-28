Эксклюзив

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Путин наградил горняков, металлургов и артистов

Сегодня
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Президент Владимир Путин своим Указом о награждении государственными наградами Российской Федерации наградил группу представителей горнодобывающей и металлургической отраслей. За большой вклад в развитие отечественной промышленности и многолетнюю плодотворную деятельность орденом Почета отмечен генеральный директор управляющей компании «Металлоинвест» Андрей Варичев. Орденом Дружбы награждены председатель совета директоров управляющей компании «Металлоинвест» Владимир Стрешинский и директор департамента «Горно-металлургической компании «Норильский никель»» Андрей Грачев.
Также в соответствии с Указом от 28 октября 2019 года ордена Святого апостола Андрея Первозванного удостоена композитор Александра Пахмутова, а ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» - артисты Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. 

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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