Эксклюзив

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Christies объявила об эксклюзивных ювелирных торгах 12 ноября в Женеве

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На предстоящие 12 ноября в Женеве торги под названием «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels) аукционный дом Christies, наряду с историческими и винтажными украшениями, выставит самые изысканные и наиболее востребованные ювелирные изделия с драгоценными камнями. 

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          Фото: Christie's


Главным лотом станет сенсационное кольцо с фантазийным бриллиантом темно-синего цвета весом 7,03 карата от Moussaieff и превосходное бриллиантовое кольцо весом 46,93 весом карата, с показателями цвета D и чистоты Flawless (без изъяна). 
Помимо изумрудов (не подвергнутых обработке маслом) из Колумбии, сапфиров из Кашмира и рубинов из Бирмы, Christies предлагает широкий выбор драгоценностей эпохи Belle Époque и Art Déco, включая головную повязку с бриллиантами и брошь с бирюзой и бриллиантами от Cartier, принадлежавшую австралийской певице Нелли Мелба (Nellie Melba). 
Кроме того, Christies выставляет серию современных ювелирных творений от Bulgari, Cartier, Graff, Harry Winston, JAR, Schlumberger, Tiffany, Van Cleef & Arpels и других всемирно известных домов.


Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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