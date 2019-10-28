Christies объявила об эксклюзивных ювелирных торгах 12 ноября в Женеве

Фото: Christie's

На предстоящие 12 ноября в Женеве торги под названием «Великолепные ювелирные изделия» (Magnificent Jewels) аукционный дом Christies, наряду с историческими и винтажными украшениями, выставит самые изысканные и наиболее востребованные ювелирные изделия с драгоценными камнями.Главным лотом станет сенсационное кольцо с фантазийным бриллиантом темно-синего цвета весом 7,03 карата от Moussaieff и превосходное бриллиантовое кольцо весом 46,93 весом карата, с показателями цвета D и чистоты Flawless (без изъяна).Помимо изумрудов (не подвергнутых обработке маслом) из Колумбии, сапфиров из Кашмира и рубинов из Бирмы, Christies предлагает широкий выбор драгоценностей эпохи Belle Époque и Art Déco, включая головную повязку с бриллиантами и брошь с бирюзой и бриллиантами от Cartier, принадлежавшую австралийской певице Нелли Мелба (Nellie Melba).Кроме того, Christies выставляет серию современных ювелирных творений от Bulgari, Cartier, Graff, Harry Winston, JAR, Schlumberger, Tiffany, Van Cleef & Arpels и других всемирно известных домов.