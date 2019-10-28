Эксклюзив

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

28 октября 2019

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

IGJME пройдет 28 ноября в Сурате

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Новости

Ожидается, что вторая Индийская выставка оборудования для производства драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem & Jewellery Machinery Expo, IGJME), которая пройдет 28 ноября в Международном выставочном и конференц-центре в Сурате, привлечет около 6 000 посетителей со всей страны.
Выставка в формате «бизнес для бизнеса» организована Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council GJEPC) и Алмазной ассоциацией Сурата (Surat Diamond Association, SDA). Из Индии и других стран будет представлено 85 экспонентов, которые продемонстрируют свою продукцию на 135 прилавках.  
В число участников войдут производители ювелирных изделий из ключевых алмазных центров, таких как Сурат, Раджкот, Мумбаи, Джайпур, Коимбатур, Кочин, Ченнай, Калькутта и Дели.
Во время трехдневного шоу будет проведено пять семинаров, посвященных ключевым событиям и возможностям в отрасли по различным темам: от государственной политики в этом секторе до различных аспектов сектора выращенных в лаборатории алмазов, а также маркетинга и мерчендайзинга в эпоху цифровых технологий и интернета.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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