IGJME пройдет 28 ноября в Сурате

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Ожидается, что вторая Индийская выставка оборудования для производства драгоценных камней и ювелирных изделий (India Gem & Jewellery Machinery Expo, IGJME), которая пройдет 28 ноября в Международном выставочном и конференц-центре в Сурате, привлечет около 6 000 посетителей со всей страны.

Выставка в формате «бизнес для бизнеса» организована Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council GJEPC) и Алмазной ассоциацией Сурата (Surat Diamond Association, SDA). Из Индии и других стран будет представлено 85 экспонентов, которые продемонстрируют свою продукцию на 135 прилавках.

В число участников войдут производители ювелирных изделий из ключевых алмазных центров, таких как Сурат, Раджкот, Мумбаи, Джайпур, Коимбатур, Кочин, Ченнай, Калькутта и Дели.

Во время трехдневного шоу будет проведено пять семинаров, посвященных ключевым событиям и возможностям в отрасли по различным темам: от государственной политики в этом секторе до различных аспектов сектора выращенных в лаборатории алмазов, а также маркетинга и мерчендайзинга в эпоху цифровых технологий и интернета.





Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished