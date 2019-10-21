Невесты все чаще сами покупают себе обручальные кольца - De Beers

Фото: De Beers

В США именно невесты, которые чаще покупают украшения для себя и тратят все больше своих средств, поддерживают среднюю стоимость обручальных колец.В период с 2013 по 2017 годы они стали покупать на 14% больше обручальных колец.«Более того, средние расходы женихов за этот период сократились на 13%, в то время как средние расходы невест выросли на 19%, - сказали в De Beers. - Таким образом, в 2017 году невесты, которые сообщили о покупке кольца, сами потратили в среднем $4 400, а женихи потратили $3 300 долларов на обручальные кольца с бриллиантами. Это еще раз доказывает, что растущая покупательская способность среди женщин является фактором, который следует учитывать не только в том, что касается самостоятельной покупки ювелирных изделий с бриллиантами».Кливер добавил, что стремление к взаимному обмену также является новой тенденцией. К примеру, пары в Китае часто выбирают друг другу дополнительные украшения с бриллиантами, причем «парные кольца» являются наиболее популярным вариантом.В De Beers также заявили, что макроэкономические факторы по-прежнему поддерживают общий рост спроса на алмазы в 2019 году, при этом напряженные отношения между США и Китаем и колебания валютных курсов создают риски для спада спроса на ювелирные изделия.В долгосрочной перспективе растущий средний класс Китая и Индии будет иметь самый высокий потенциал для роста спроса, при условии, что такая тенденция будет продолжаться.«В США рыночные ожидания остаются положительными, а рост спроса, скорее всего, будет стабильным; однако отсутсвие мер финансового стимулирования и растущие опасения по поводу рецессии могут оказаться тормозом для роста продаж в 2020 году, - заявили в компании. - В Китае на фоне разрядки напряженности в торговом конфликте между США и Китаем спрос должен увеличиться, поскольку экономика страны становится в большей степени ориентирована на спрос».