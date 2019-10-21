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Партнер Botswana Diamonds получает разрешение на добычу алмазов на месторождении Марсфонтейн

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botswana_diamonds_logo.pngПартнеру Botswana Diamonds - Vutomi Mining - было предоставлено разрешение на добычу алмазоносного гравия и обработку отвалов вокруг знаменитого рудника Марсфонтейн (Marsfontein) в Южной Африке.
«Я очень рад, что Vutomi получила разрешение на добычу алмазов на месторождении Марсфонтейн. Установка фабрики уже началась», - заявил генеральный директор компании Джон Тилинг (John Teeling).
Горнодобывающая компания, зарегистрированная на Лондонском рынке альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market, AIM) и Бомбейской фондовой бирже (Bombay Stock Exchange, BSE), владеет 40% акций Vutomi, которая сотрудничает с Eurafrican Diamond Corporation (EDC) для добычи алмазов и разработки выявленных месторождений на участках Марсфонтейн и Торни Ривер (Thorny River).
Согласно сообщениям СМИ, EDC приступила к созданию фабрики, и ожидается, что ввод в эксплуатацию начнется в течение следующих двух недель с наращиванием производства после завершения ввода в эксплуатацию.
Денежные потоки от операций на руднике Марсфонтейн будут использованы для финансирования текущих геологоразведочных работ в Ботсване и Южной Африке.
В конце 1990-х годов рудник Марсфонтейн, который представляет собой кимберлитовую трубку, эксплуатировался в течение двух лет с окупаемостью всей его стоимости разработки менее чем за четыре дня.
Содержание руды на шахте составляло 172 карата на сто тонн руды. Как известно, на руднике добывались фантазийные алмазы.
«Работы по оценке запасов алмазов в гравии и отвалах, прилегающих к шахте и расположенных вокруг нее, которые проводились во время добычи алмазов на руднике, показали, что они являются алмазоносными и их переработка будет экономически выгодной», - заявили в Botswana Diamonds.
Запасы алмазов на руднике были недооценены, и шахта была закрыта.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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