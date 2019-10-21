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30 сентября 2019

Офис КП в ОАЭ получил сертификат ISO

Сегодня
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Отделение Кимберлийского процесса (КП) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) объявило о получении сертификата Международной организации стандартов (International Standards Organisation, ISO) номер 9001 для систем управления качеством Lloyd's Register Quality Assurance. Это первое международное отделение КП, получившее официальный сертификат ISO.
Для получения сертификата офис КП в ОАЭ, орган, отвечающий за регулирование ввоза и вывоза всех алмазов в и за пределы ОАЭ, успешно выполнил ряд строгих требований международно стандарта ISO, что позволяет организациям работать эффективно и согласованно, предоставляя качественные услуги.
Помощник заместителя министра экономики ОАЭ Джума Мохаммед Аль-Кайт, заявил: «Этот сертификат отмечает хорошее управление и надежную инфраструктуру, которая лежит в основе торговли алмазами в этой стране. Мы поздравляем команду офиса КП в ОАЭ и Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) за это достижение».
Марьям аль-Хашеми (Maryam Al Hashemi), директор по драгоценным металлам и камням Дубайского центра биржевых товаров сообщила: «Это хорошая новость для офиса Кимберлийского процесса в ОАЭ и всех участников алмазной индустрии. Получение сертификата показывает, что структура, используемая для реализации Схемы сертификации Кимберлийского процесса в ОАЭ, соответствует наивысшему стандарту».
В 2016 году ОАЭ стали первой и единственной арабской страной, возглавившей Кимберлийский процесс, а Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, был назначен председателем КП в ОАЭ.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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