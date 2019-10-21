Эксклюзив

Павел Шелков: «Наш проект - это попытка вписать Россию в мировой тренд и создать новую частную компанию в алмазной отрасли»

В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

Вчера

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Продажи золота и серебра в Индии упали почти на 40%

Сегодня
Новости

india_flag.pngСпад в экономике Индии привел к тому, что продажи золота и серебра перед празднованием Дивали во время Дхантераса сократились на 40%, так как высокие цены на золотые изделия и снижение потребительских расходов негативно сказались на спросе на драгоценные металлы.
Дхантерас считался самым благоприятным днем в индуистском календаре для покупок драгоценных металлов, однако в этом году на большинстве рынков по всей стране золото продавалось очень плохо. Трейдеры жаловались на низкую активность покупателей и сокращение потребительских расходов.
Продажи упали, так как цены на золото и серебро резко возросли по сравнению с прошлым периодом празднования Дхантераса, что ослабило спрос на драгметаллы. Это, пожалуй, «самый разочаровывающий Дхантерас» для трейдеров за последние более 10 лет.
Председатель совета директоров Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem Jewellery Domestic Council, GJC) Ананта Падманабан (Anantha Padmanaban) сказал: «В натуральном выражении мы ожидаем, что объем продаж будет на 20% ниже, чем в прошлом году. В стоимостном выражении он будет таким же, как в прошлом году из-за более высоких цен».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished