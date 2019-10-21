Продажи золота и серебра в Индии упали почти на 40%

Спад в экономике Индии привел к тому, что продажи золота и серебра перед празднованием Дивали во время Дхантераса сократились на 40%, так как высокие цены на золотые изделия и снижение потребительских расходов негативно сказались на спросе на драгоценные металлы.Дхантерас считался самым благоприятным днем в индуистском календаре для покупок драгоценных металлов, однако в этом году на большинстве рынков по всей стране золото продавалось очень плохо. Трейдеры жаловались на низкую активность покупателей и сокращение потребительских расходов.Продажи упали, так как цены на золото и серебро резко возросли по сравнению с прошлым периодом празднования Дхантераса, что ослабило спрос на драгметаллы. Это, пожалуй, «самый разочаровывающий Дхантерас» для трейдеров за последние более 10 лет.Председатель совета директоров Всеиндийского совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem Jewellery Domestic Council, GJC) Ананта Падманабан (Anantha Padmanaban) сказал: «В натуральном выражении мы ожидаем, что объем продаж будет на 20% ниже, чем в прошлом году. В стоимостном выражении он будет таким же, как в прошлом году из-за более высоких цен».