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30 сентября 2019

LVMH подтверждает намерение приобрести Tiffany

Сегодня
Новости

Французская LVMH, ведущая мировая группа производителей предметов роскоши, сообщила в понедельник, что провела предварительные переговоры о приобретении американской ювелирной компании Tiffany & Co.
LVMH уже владеет такими брендами, как Christian Dior, Fendi, Givenchy и Tag Heuer.
Приобретение Tiffany & Co создало бы для LVMH гораздо более широкую точку опоры в США и расширило возможности предложения ювелирных изделий.
В своем кратком сообщении LVMH предупредила, что «нет никакой гарантии, что переговоры приведут к какому-либо соглашению». Группа предлагает Tiffany $120 за акцию, или в общей сложности около $14,5 млрд, сообщило агентство Associated Press.
Предложение LVMH приходится на период, когда продажи у Tiffany находятся в периоде стагнации, поскольку замедляющиеся темпы роста экономики Китая сказались на расходах китайских туристов, на долю которых приходится значительная доля приобретений предметов роскоши. 
Сильный доллар также сделал продукцию Tiffany более дорогой для потребителей за пределами США.
LVMH конкурирует с Kering Group, которой принадлежат бренды Gucci и Saint Laurent, и Richemont SA, владеющей Cartier.
Представители Tiffany комментировать сообщение LVMH отказались.

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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