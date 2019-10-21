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30 сентября 2019

Годовой объем добычи алмазов в Анголе к 2022 году достигнет 14 млн каратов - СМИ

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angola_flag.pngАнгола планирует добыть 14 млн каратов алмазов к 2022 году, когда рудник Луаше (Luaxe) в провинции Северная Лунда начнет свою работу, сообщают средства массовой информации со ссылкой на компанию Endiama.
В прошлом году в стране было добыто 9,4 млн каратов.
Кимберлит Луаше, который был обнаружен в 2009 году, имеет предполагаемый запас алмазов в 350 миллионов каратов.
Агентство Macauhub привело слова президента государственной алмазной компании Анголы Endiama Ганги Жуниора (Ganga Júnior), который заявил, что в компании намеренны ускорить процесс строительства объектов, необходимых для добычи и обработки алмазов, поскольку кимберлит имеет статут «стратегического».
Он добавил, что первоначальные инвестиции в проект составят от 250 до 300 млн долларов.
Жуниор в своем сообщении также отметил, что добыча на руднике Луаше, который принадлежит Endiama и Alrosa, будет развиваться поэтапно, чтобы достичь производительности, аналогичной мощности на руднике Катока (Catoca).
На руднике Катока производится более 80% каратов алмазов от общего объема добычи Анголы в натуральном выражении.


Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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