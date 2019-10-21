Годовой объем добычи алмазов в Анголе к 2022 году достигнет 14 млн каратов - СМИ

В прошлом году в стране было добыто 9,4 млн каратов.
Кимберлит Луаше, который был обнаружен в 2009 году, имеет предполагаемый запас алмазов в 350 миллионов каратов.
Агентство Macauhub привело слова президента государственной алмазной компании Анголы Endiama Ганги Жуниора (Ganga Júnior), который заявил, что в компании намеренны ускорить процесс строительства объектов, необходимых для добычи и обработки алмазов, поскольку кимберлит имеет статут «стратегического».
Он добавил, что первоначальные инвестиции в проект составят от 250 до 300 млн долларов.
Жуниор в своем сообщении также отметил, что добыча на руднике Луаше, который принадлежит Endiama и Alrosa, будет развиваться поэтапно, чтобы достичь производительности, аналогичной мощности на руднике Катока (Catoca).
На руднике Катока производится более 80% каратов алмазов от общего объема добычи Анголы в натуральном выражении.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished