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30 сентября 2019

Конгресс ICA 2019 продвигает Таиланд в качестве глобального центра для торговли драгоценными камнями

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Ведущие ювелиры всего мира недавно приняли участие в 19-м Конгрессе Международной ассоциации по цветным камням (ICA - International Colored Gemstone Association) 2019 года в Таиланде, который проходил под названием «Рубин: вечная любовь». Мероприятие проводилось с 12 по 15 октября 2019 года в отеле «Shangri-La», Бангкок. 

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Фото: ICA

Выступая на Конгрессе, заместитель министра торговли Таиланда Чутима Буньяпрапас (Chutima Boonyaprapas) заявил, что этот конгресс по цветным драгоценным камням содействует привлечению более пристального внимания к Таиланду в качестве ведущей страны-экспортера рубинов в мире и поддерживает роль государства в качестве ключевого мирового центра торговли драгоценными камнями. 
«Я уверен, что участники получили максимальную выгоду от конгресса, который поможет им решить проблемы и вызовы в мировой торговле цветными драгоценными камнями и внесет вклад в создание прозрачной и надежной международной цепочки поставок. Как один из организаторов конгресса, министерство торговли Таиланда ожидает, что конгресс будет способствовать устойчивому развитию и продвижению имиджа Таиланда как мирового центра торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями», - сказал заместитель министра торговли.
Министр также вручил почетные призы пяти ювелирам, которые внесли вклад в развитие сектора цветных камней в Таиланде: Паоло Валетини (Paolo Valetini) из Valentini SRL, Италия; Полану Нафтуле (Polan Naftule) из Nafcop Gems Limited, США; Мэту Стуллеру (Mat Stuller) из Stuller Inc., США; Сиу Ки Вону (Siu-Kee Wong) из Chow Tai Fook, Китай; Хан-Георгу Вайльду (Han-Georg Wild) из Wild Company, Гонконг.
Дуангкамол Джиамбутр (Duangkamol Jiambutr), директор Института драгоценных камней и ювелирных изделий Тайланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT), добавила, что Таиланд хорошо известен цветными драгоценными камнями, а тайские ремесленники славятся своей способностью творчески и деликатно создавать красивые ювелирные изделия, которыми восхищаются любители драгоценностей. Страна также является ведущим поставщиком драгоценных камней и осуществляет проверку драгоценных камней на международном уровне. Таким образом, проведение конгресса будет способствовать устойчивому продвижению статуса Таиланда как мирового центра торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished
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