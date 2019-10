Конгресс ICA 2019 продвигает Таиланд в качестве глобального центра для торговли драгоценными камнями

Сегодня









Выступая на Конгрессе, заместитель министра торговли Таиланда Чутима Буньяпрапас (Chutima Boonyaprapas) заявил, что этот конгресс по цветным драгоценным камням содействует привлечению более пристального внимания к Таиланду в качестве ведущей страны-экспортера рубинов в мире и поддерживает роль государства в качестве ключевого мирового центра торговли драгоценными камнями.

«Я уверен, что участники получили максимальную выгоду от конгресса, который поможет им решить проблемы и вызовы в мировой торговле цветными драгоценными камнями и внесет вклад в создание прозрачной и надежной международной цепочки поставок. Как один из организаторов конгресса, министерство торговли Таиланда ожидает, что конгресс будет способствовать устойчивому развитию и продвижению имиджа Таиланда как мирового центра торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями», - сказал заместитель министра торговли.

Министр также вручил почетные призы пяти ювелирам, которые внесли вклад в развитие сектора цветных камней в Таиланде: Паоло Валетини (Paolo Valetini) из Valentini SRL, Италия; Полану Нафтуле (Polan Naftule) из Nafcop Gems Limited, США; Мэту Стуллеру (Mat Stuller) из Stuller Inc., США; Сиу Ки Вону (Siu-Kee Wong) из Chow Tai Fook, Китай; Хан-Георгу Вайльду (Han-Georg Wild) из Wild Company, Гонконг.

Дуангкамол Джиамбутр (Duangkamol Jiambutr), директор Института драгоценных камней и ювелирных изделий Тайланда (Gem and Jewelry Institute of Thailand, GIT), добавила, что Таиланд хорошо известен цветными драгоценными камнями, а тайские ремесленники славятся своей способностью творчески и деликатно создавать красивые ювелирные изделия, которыми восхищаются любители драгоценностей. Страна также является ведущим поставщиком драгоценных камней и осуществляет проверку драгоценных камней на международном уровне. Таким образом, проведение конгресса будет способствовать устойчивому продвижению статуса Таиланда как мирового центра торговли драгоценными камнями и ювелирными изделиями.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

