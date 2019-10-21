АЛРОСА добыла алмаз весом 230 карат – самый крупный за последние годы

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Фото: АЛРОСА







Это крупнейший камень, добытый компанией за три года.

«Такие крупные кристаллы ювелирного качества – огромная редкость. Безусловно, они встречаются на месторождениях АЛРОСА, но в нашей истории их не было с 2016 года, когда было добыто два алмаза свыше 200 карат, - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – С нетерпением ждем камень в ЕСО АЛРОСА для детального изучения и оценки. Трубка «Удачная» в этом году уже второй раз делает нам такой подарок – ранее в январе там добыли крупный алмаз массой 191,46 карата».

В АЛРОСА сообщили, что камень имеет природный и техногенные сколы.

За 9 месяцев 2019 г. на трубке «Удачная» добыто 2,385 млн карат алмазов.



Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург



Российская алмазодобывающая компания АЛРОСА добыла 19 октября алмаз ювелирного качества весом более 230 каратов на своей трубке "Удачная", говорится в пресс-релизе, распространенном компанией.