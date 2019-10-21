На ювелирной выставке в Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 млн долларов

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Японская полиция разыскивает украденный бриллиант на сумму более 1,8 миллиона долларов после того, как он пропал во время ювелирной выставки в Японии, сообщают средства массовой информации.

24 октября из выставочной витрины был похищен бриллиант стоимостью 200 миллионов иен. Камень весом 50 каратов выставлялся на выставке, которая проходила три дня в городе Иокогама, где компании из Японии, России, Китая представляли свои ювелирные изделия и драгоценные камни.

Согласно вещательной компании NHK, пропажа была обнаружена, когда один из сотрудников заметил, что витрина была открыта. Камень принадлежал японской компании и был единственным предметом, украденным на выставке. Из-за кражи выставка не была приостановлена и завершилась 25 октября.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished