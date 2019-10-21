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В конце сентября в Москве прошла II Ежегодная конференция «Золотодобывающие и алмазодобывающие компании России и Европы». Большой интерес вызвало выступление геолога по алмазам Павла Шелкова (компания «Алмазы Заполярья») с презентацией проекта...

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Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

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Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

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30 сентября 2019

На ювелирной выставке в Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 млн долларов

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Японская полиция разыскивает украденный бриллиант на сумму более 1,8 миллиона долларов после того, как он пропал во время ювелирной выставки в Японии, сообщают средства массовой информации.
24 октября из выставочной витрины был похищен бриллиант стоимостью 200 миллионов иен. Камень весом 50 каратов выставлялся на выставке, которая проходила три дня в городе Иокогама, где компании из Японии, России, Китая представляли свои ювелирные изделия и драгоценные камни. 
Согласно вещательной компании NHK, пропажа была обнаружена, когда один из сотрудников заметил, что витрина была открыта. Камень принадлежал японской компании и был единственным предметом, украденным на выставке. Из-за кражи выставка не была приостановлена и завершилась 25 октября.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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