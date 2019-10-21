Инженеры MIT получили «самый черный» из материалов

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Инженеры Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT) получили материал, который в десять раз чернее, чем все, известные ранее.

Материал создан из вертикально соединенных углеродных нанотрубок или CNTs -микроскопических нитей углерода, подобных размытому лесу из крошечных деревьев, который команда исследователей вырастила на поверхности вытравленной хлором алюминиевой фольги.

Фольга захватывает по крайней мере 99,995 процента любого входящего света, что делает ее самым черным материалом из имеющихся.

Новым ультратонким материалом CNT исследователи покрыли природный желтый бриллиант весом 16,78 каратов от LJ West Diamonds, оцененный в $2 млн.

Эффект оказался поразительным: драгоценный камень, обычно сверкающий своей огранкой, приобрел вид плоской черной пустоты.

Материал CNT может иметь практическое применение, к примеру, в оптических шорах, которые уменьшают нежелательные блики, чтобы помочь космическим телескопам обнаружить орбитальные экзопланеты.

«Наш материал в десять раз чернее всего, о чем сообщалось, но я думаю, что достижение самого черного - это постоянная цель. Кто-то найдет более черный материал, и в конце концов мы поймем все лежащие в его основе механизмы и сможем правильно спроектировать окончательный черный цвет», - заявил Брайан Уордл (Brian Wardle), профессор аэронавтики и астронавтики Массачусетского технологического института.

Свои выводы исследователи опубликовали в журнале ACS-Applied Materials and Interfaces.





Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished