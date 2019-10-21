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23 сентября 2019

Отчет WGC: пути обеспечения устойчивости золотодобывающей промышленности перед лицом рисков, связанных с климатом

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world_gold_council_logo.pngВсемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) выпустил свой отчет «Золото и изменение климата: настоящее и будущее воздействие индустрии на климат», целью которого является предоставление участникам отрасли большей ясности в отношении количества выбросов от производства золота и роли, которую золото может играть в качестве актива по снижению климатических рисков в долгосрочных инвестиционных стратегиях. Основываясь на первоначальной работе Всемирного совета по золоту в 2018 году, совет выпустил новый отчет, который предлагает более всесторонний обзор текущего состояния воздействия золота на климат и того, как сектор и, в частности добыча золота, могут бороться с выбросами углерода в рамках Парижского соглашения. Кроме того, в отчете рассматривается, как на роль золота как инвестиционного актива могут повлиять физические риски и риски, связанные с переходными климатическими процессами, по сравнению с другими секторами основного инвестиционного рынка. Основные выводы отчета включают в себя:
• Пересмотренные данные об оценке выбросов, связанных как с производством, так и с потреблением золота, представляют более точное и всестороннее понимание интенсивности выбросов газов, создающих парниковый эффект, от деятельности, связанной с золотом, а также выбросов углерода. Кроме того, полученные данные подтверждают, что последующее использование золота в ювелирных изделиях, слитках и электронных изделиях мало влияет на общее количество выбросов углерода.
 • Определение значительных возможностей для борьбы с выбросами углерода при добыче золота. В частности, есть веские причины полагать, что использование топлива при разработке золотых рудников может перейти на путь «чистого» производства практическим и экономически эффективным образом.
• Золото как актив выглядит относительно устойчивым бизнесом в контексте связанных с климатом физических рисков и рисков переходного периода, особенно в сравнении с большинством других основных секторов. Устойчивость развития золотой отрасли отчасти является отражением разнообразных факторов спроса, которые лежат в основе более широкого инвестиционного проекта для золотой промышленности.
В совокупности эти выводы показывают, что золото может сыграть дополнительную роль в качестве актива по смягчению климатических рисков в долгосрочных инвестиционных стратегиях.
Д-р Бен Колдекотт (Ben Caldecott), директор Оксфордской программы устойчивого финансирования и доцент Оксфордского университета, прокомментировал: «Инвесторы во всем мире - от крупных институциональных инвесторов до небольших молодых вкладчиков в розничной торговле - все больше осознают влияние своих активов на окружающую среду. Глобальный переход к нулевым выбросам углерода в отрасли создает огромную проблему, но также создает новые возможности и изменит стоимость активов и компаний во всех секторах мировой экономики. В этом новом отчете Всемирного совета по золоту обозначены ключевые вопросы, которые должна решить золотодобывающая отрасль, чтобы достичь производства без выбросов углерода, там также рассматривается вопрос о том, какую роль золото сыграет в решении этого вопроса. Я высоко оцениваю этот отчет и с нетерпением ожидаю прогресса в золотодобывающей промышленности в ближайшие годы». 
Терри Хейманн (Terry Heymann), финансовый директор Всемирного золотого совета, прокомментировал: «Мы признаем, что изменение климата создает очень существенные риски для мировой экономики. Это новое исследование демонстрирует, что золото играет важную роль в поддержке перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода как посредством усилий по декарбонизации, так и в качестве крупных инвестиций, поскольку инвесторы хотят иметь в своих портфелях устойчивые активы, которые менее подвержены негативному воздействию физическим рискам и рискам, связанным с переходным периодом в обстановке меняющегося климата».

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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