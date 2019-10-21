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23 сентября 2019

Трутнев призывает АЛРОСА выйти на рынок синтетики - сми

Сегодня
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Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев призвал компанию Алроса заняться производством синтетических алмазов, сообщают средства массовой информации.  

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Фото: АЛРОСА


Агентство ТАСС привело заявление Трутнева, который сообщил, что не участвовать в секторе производства искусственных камней не очень дальновидно, так как синтетическая продукция заняла достаточно большую часть рынка.
Выступая на завершившемся вчера экономическом форуме «Россия-Африка» он также сказал, что появление выращенных в лаборатории алмазов повлияло на состояние самого рынка, так как появилась более дешевая альтернатива дорогому и ценному природному продукту и предложил последовать примеру алмазной компании De Beers, которая создала собственный бренд синтетических алмазов с тем, чтобы сигментировать рынок. 
«Если бы мы смогли общими усилиями продвинуть решение по обязательной маркировке искусственных камней, то можно было бы разделить эти рынки и защитить бизнес», – отметил в своём выступлении Юрий Трутнев.
Однако российская Алроса уже сообщала, что не намерена выходить на рынок синтетики. Тем не менее компания в курсе последних тенденций и технологий выращивания искусственных камней и их обработки, сообщает РБК.

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

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