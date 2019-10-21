Трутнев призывает АЛРОСА выйти на рынок синтетики - сми

Агентство ТАСС привело заявление Трутнева, который сообщил, что не участвовать в секторе производства искусственных камней не очень дальновидно, так как синтетическая продукция заняла достаточно большую часть рынка.
Выступая на завершившемся вчера экономическом форуме «Россия-Африка» он также сказал, что появление выращенных в лаборатории алмазов повлияло на состояние самого рынка, так как появилась более дешевая альтернатива дорогому и ценному природному продукту и предложил последовать примеру алмазной компании De Beers, которая создала собственный бренд синтетических алмазов с тем, чтобы сигментировать рынок.
«Если бы мы смогли общими усилиями продвинуть решение по обязательной маркировке искусственных камней, то можно было бы разделить эти рынки и защитить бизнес», – отметил в своём выступлении Юрий Трутнев.
Однако российская Алроса уже сообщала, что не намерена выходить на рынок синтетики. Тем не менее компания в курсе последних тенденций и технологий выращивания искусственных камней и их обработки, сообщает РБК.
Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург