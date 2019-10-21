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23 сентября 2019

Рынки ОАЭ настроены оптимистично, несмотря на высокие цены на золото

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Все большее количество граждан Индии, находящихся в ОАЭ, посещают ювелирные магазины, несмотря на высокие цены на золото, говорится в сообщении Gulf News.
Ювелиры чувствуют, что рынок снова растет, и ожидают хороших продаж и во время праздника Дхантерас в этом году, так как люди обычно ждут праздничного сезона, чтобы купить тяжелые этнические украшения.
Поскольку на прошлой неделе цена на золото достигла максимума в 178 дирхамов за грамм, цена на золото пробы в 22 карата в среду упала до 169,50 дирхамов. Цены могут все еще считаться высокими, но каждый покупатель может найти что-то по своему карману.
Золотые украшения, монеты и слитки обычно пользуются спросом во время праздника Дхантерас, поскольку клиенты покупают золото по благоприятным причинам.
В отрасли также наблюдается резкий скачок в продажах свадебных украшений, так как за праздничным сезоном следует свадебный сезон.
По словам Таухида Абдуллы (Tawhid Abdulla), председателя Dubai Gold & Jewellery Group, тот факт, что ювелиры делают специальные предложения совместно с туристическим сектором ОАЭ, помогает.
Большинство ювелиров также запускают специальные коллекции во время Дивали - индийского фестиваля - во время которого золото 22-каратной пробы продается больше всего. 

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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