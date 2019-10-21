АО «АГД ДАЙМОНДС» укрепляет сотрудничество с ООО «ЦЕПЕЛЛИН РУССЛАНД»

Фото: AGD Diamonds

В ходе визита была проведена инспекция сервисного центра ООО «Цепеллин Руссланд» и условия использования техники Caterpillar при проведении открытых горных работ в карьере. Стороны обсудили перспективы совместного взаимодействия. По итогам визита был подписан Протокол о сотрудничестве по следующим направлениям:– поставки новой техники производства Caterpillar на ГОК им. В. Гриба;– продление среднесрочного сервисного контракта на обслуживание техники Caterpillar с ООО «Цепеллин Руссланд»;– применение инновационных технических решений по повышению эффективности использования тяжелой бульдозерной техники при безврывной добыче кимберлитовой руды.Протокол совместного совещания подписали первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «AGD Diamonds» Игорь Дюкарев и директор отдела горной и карьерной техники ООО «Цепеллин Руссланд» Владимир Шмидт.При производстве алмазов на месторождении используются передовые технологии обогащения, признанные одними из лучших в мире.Напомним, что технология безвзрывного способа добычи кимберлитов успешно применяется на ГОКе им. В. Гриба с 2018 года, что позволяет сохранить крупные алмазы в целости.Недавно сообщалось, что на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «AGD Diamonds» был добыт эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 104,12 карата. Кроме того, в мае там были добыты уникальные алмазы массой 222,09 и 127,34 карата, а в июле – кристалл весом 212,53 карата.Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое в мире.