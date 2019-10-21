Эксклюзив

Коллектив, который превращает спящие камни в прекрасные бриллианты

Максим Земляков - генеральный директор ООО «АДМС», предприятия по огранке природных и синтетических алмазов в Орле. Генеральный директор фирмы «Орел-АЛРОСА» с 2007 года. До того, как возглавить его, работал подшлифовщиком, огранщиком, инструктором, технологом...

21 октября 2019

Спрос будет расти, как только начнется сезон

Н. Ананта Падманабан (N Anantha Padmanaban) стал председателем Всеиндийского национального совета по драгоценным камням и ювелирным изделиям (All India Gem & Jewellery Domestic Council, GJC) в январе 2019 года. Он испытывает огромную...

14 октября 2019

Перспективы открытия новых месторождений алмазов в Архангельской области далеко не исчерпаны

Компания АЛМАЗИНТЕХ занимается техническим аудитом и комплексной оценкой деятельности геологоразведочных, алмазодобывающих и золотодобывающих предприятий в России и в зарубежных странах, а также осуществляет научно-исследовательские и опытно-конструкторские...

07 октября 2019

Botswana Diamonds планирует расширение проекта Торни Ривер за счет включения рудника Марсфонтейн - Кэмпбелл

Botswana Diamonds, которая владеет 40% акций проекта Торни Ривер (Thorny River) через компанию Vutomi, заявила, что планирует расширить проект, расположенный в Южной Африке, и включить рудник Марсфонтейн (Marsfontein) после получения...

30 сентября 2019

Алмазный скальпель и система тендеров: скупой платит дважды?

ООО «Кристалин» является единственным в России предприятием, изготавливающим для отечественной медицины микрохирургические алмазные лезвия, соответствующие мировым требованиям, которые применяются в офтальмологии, нейрохирургии и пластической хирургии...

23 сентября 2019

АО «АГД ДАЙМОНДС» укрепляет сотрудничество с ООО «ЦЕПЕЛЛИН РУССЛАНД»

Сегодня
Новости

23 октября AGD Diamonds, которая разрабатывает алмазное месторождение имени Владимира Гриба в Архангельской области, встретила официальную делегацию производителя спецтехники Caterpillar под руководством директора Caterpllar Global Mining СНГ Якоба Де Вита. 

news_25102019_agd.png
           Фото: AGD Diamonds


В ходе визита была проведена инспекция сервисного центра ООО «Цепеллин Руссланд» и условия использования техники Caterpillar при проведении открытых горных работ в карьере. Стороны обсудили перспективы совместного взаимодействия. По итогам визита был подписан Протокол о сотрудничестве по следующим направлениям:
– поставки новой техники производства Caterpillar на ГОК им. В. Гриба;
– продление среднесрочного сервисного контракта на обслуживание техники Caterpillar с ООО «Цепеллин Руссланд»;
– применение инновационных технических решений по повышению эффективности использования тяжелой бульдозерной техники при безврывной добыче кимберлитовой руды.
Протокол совместного совещания подписали первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «AGD Diamonds» Игорь Дюкарев и директор отдела горной и карьерной техники ООО «Цепеллин Руссланд» Владимир Шмидт.
При производстве алмазов на месторождении используются передовые технологии обогащения, признанные одними из лучших в мире.
Напомним, что технология безвзрывного способа добычи кимберлитов успешно применяется на ГОКе им. В. Гриба с 2018 года, что позволяет сохранить крупные алмазы в целости. 
Недавно сообщалось, что на горно-обогатительном комбинате (ГОКе) им. В. Гриба АО «AGD Diamonds» был добыт эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 104,12 карата. Кроме того, в мае там были добыты уникальные алмазы массой 222,09 и 127,34 карата, а в июле – кристалл весом 212,53 карата.  
Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое в мире.  

Виктория Кири, корреспондент Европейского бюро Rough&Polished, Страсбург

Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2019
Rough and Polished