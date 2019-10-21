Firestone реализовала алмазы по средней цене в $63 за карат на тендере I квартала 2020 финансового года

Firestone Diamonds заявила, что продала 168 612 каратов алмазов в первом квартале 2020 финансового года по сравнению с 177 521 каратом в предыдущем квартале, получив доход в размере 10,6 млн долларов при средней стоимости 63 долларов за карат по сравнению с 71 долларом за карат в прошлом квартале.Компания сообщила, что средняя стоимость алмазов была ниже, чем в предыдущем квартале, несмотря на продажу нескольких ценных камней, в том числе розового камня весом 37 каратов и желтого алмаза весом 55 каратов, в основном из-за продажи меньшего количества дорогостоящих камней и немного более высокой доли добычи более мелких камней.Цены реализации более мелких товаров, которые составляют основную часть производства компании по объему, остаются низкими, на них влияет наращивание запасов алмазного сырья и бриллиантов в среднем потоке алмазной отрасли.«Компания продолжает взаимодействовать со своими держателями долгов, чтобы гарантировать, что она сможет поддерживать свою деятельность в условиях текущего спада, и в ближайшее время можно ожидать дальнейших заявлений по этому вопросу», - сказал исполнительный директор Firestone Пол Босма (Paul Bosma).В компании заявили, что цены, как ожидается, вырастут к концу 2020 года, поскольку поставки алмазного сырья уменьшатся в результате продолжающегося сокращения объемов продаж De Beers и Alrosa и ожидаемого закрытия рудника Аргайл (Argyle) в Австралии.Firestone произвела 201 091 карат в течение первого квартала 2020 финансового года по сравнению с 208 572 каратами в четвертом квартале 2019-го финансового года.«Недавнее прекращение подачи электроэнергии является неожиданным препятствием для компании, но мы делаем все возможное, чтобы ограничить негативное влияние на производство, арендуя генераторы для возобновления работы до тех пор, пока энергосистема снова не будет подключена к сети и стабильна, - сказал Босма. - Мы сообщим о любых корректировках в производственном плане в будущих ежеквартальных отчетах».