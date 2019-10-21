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23 сентября 2019

6-я Средиземноморская ювелирная и геммологическая конференция пройдет в Салониках

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После успеха 5-й Средиземноморской ювелирной и геммологической конференции 2019 года (Mediterranean Gemmological & Jewellery Conference), организованной в мае этого года на Кипре,  организаторы объявили, что 6-й форум пройдет 15- 17 мая 2020 года в греческих Салониках. 
Конференция в Лимасоле собрала 75 участников из 27 стран. 
Форумы, представляющие собой уникальное сочетание конференций для делового общения и экспертных встреч с научными семинарами высокого уровня, проводились в 2018 году в Черногории, в 2017 году в Италии, в 2016 году в Испании и в 2015 году в Греции.  

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                                         Фото: Mediterranean Gemmological & Jewellery Conference

Они были организованы Бранко Делянином (Branko Deljanin) из швейцарско-канадской геммологической лаборатории CGL-GRS и Джорджем Спиромилиосом (George Spyromilios) из греческой Независимой геммологической лаборатории (Independent Gemological Lab, IGL). 
Конференции посвящены торговой проблематике, предлагают посредством семинаров нахождение решений со стандартными и передовыми инструментами, а также включают презентации ряда ведущих деятелей отрасли. В числе участников - геммологи, ювелиры, ритейлеры, геммологические лаборатории, оценщики, дилеры, производители и представители горнодобывающих компаний. 
Общей темой конференции 2020 года, которая будет параллельно включать проведение шести семинаров, станет «Оценка и маркетинг бриллиантов и драгоценных камней». 
Cпонсором  форума выступила канадская Gemmological ResearchIndustries Inc при поддержке Octonus (Финляндия, Россия), MAGILABS (Италия, Финляндия), Gemometrics (Швеция), Московского государственного университета, Gemetrix (Австралия), Глобальных оценщиков ювелирных изделий (Jewellery Appraisers of the World, Великобритания) и Национальной ассоциации оценщиков ювелирных изделий (National Association of Jewelry Appraisers, США).

Алекс Шишло, редактор Европейского бюро Rough&Polished

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