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23 сентября 2019

Lucapa настроена оптимистично, несмотря на глобальные проблемы в алмазном секторе

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news_02072018_lucapa.pngС января по сентябрь продажи Lucapa Diamond достигли показателя в $38,2 млн, при этом компания прогнозирует дополнительные продажи после окончания квартала в размере $10,4 млн, несмотря на трудности, с которыми в настоящий момент сталкивается алмазная отрасль. Для продажи представлены алмазы, произведенные на руднике Луло (Lulo) в Анголе, которым компания владеет на 40%, и на принадлежащем ей на 70% кимберлитовом руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото. 
В компании заявили, что общий объем продаж в 2019 году был достигнут при общей средней цене в $1 249 за карат.
С начала года по сентябрь добыча составила 35 113 каратов, произведенных на двух шахтах.
На руднике Мотаэ было добыто 7 007 каратов в третьем финансовом квартале, что на 30% превысило производственный план, в то время как Sociedade Mineira Do Lulo (SML) добыла 7 603 каратов в том же квартале, что на 67% больше, чем в предыдущем соответствующем периоде.
Это было связано главным образом с увеличением содержания алмазов в добываемой руде на 88%, до 10,5 каратов на 100 сто тонн руды, поскольку было обработано больше материала из пойменных участков 19 и 31 с более высокой алмазоносностью. 
«Наша постоянная ориентация на повышение производительности, а также снижение эксплуатационных расходов на Мотаэ и Луло позволили Lucapa обеспечить надежные результаты, включая рекордное производство алмазов премиум-класса, перед лицом глобальных препятствий в алмазном секторе, - сказал генеральный директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). - Сокращение мирового спроса на алмазное сырье в течение 2019 года, вызванное такими факторами, как макроэкономическая неопределенность, рост запасов алмазов и проблемы с ликвидностью в среднем потоке алмазопровода, повлияло на доходы всех производителей алмазов и настроения отрасли».

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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